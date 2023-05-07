ua ru
Пн, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как получить украинскую пенсию в Польше: объяснение

Новина українською →
Польша, Воскресенье 07 мая 2023 23:13
Как получить украинскую пенсию в Польше: объяснение Фото: украинцы могут получать свою пенсию в Польше (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пенсионеры, временно находящиеся в Польше, имеют возможность получить пенсию от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минреинтеграции.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Пенсионным фондом объяснили, как пенсионерам, временно находящимся в Польше, получить пенсию от Украины.

Пенсионеры, которые уже получали пенсионные выплаты в Украине, могут перевести пенсионные выплаты путем подачи документов через Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).

Как получить украинскую пенсию находясь в Польше:

  • обратитесь в территориальный орган ZUS по месту жительства на территории Польша с необходимым пакетом документов;
  • территориальный орган ZUS заполнит и заверит необходимые формуляры и копии документов, направит их в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины;
  • орган фонда рассмотрит документы и вынесет соответствующее решение, о котором сообщит ZUS и лицо;
  • пенсия переводится ежеквартально на личный счет пенсионера, открытый в польском банке (в денежной единице евро по официальному курсу НБУ).

Перечень необходимых документов:

  • паспорт;
  • справка о присвоении номера UKR PESEL или карта быта, или удостоверение личности;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • пенсионное удостоверение (при наличии);
  • справка с банковскими реквизитами личного (валютного) счета открытого в польском банке.

Напомним, ранее мы писали, как украинцы могут повысить свои пенсии, не дожидаясь этого от правительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Пенсии Пенсионная реформа
NEWS
Зеленский о помощи от партнеров: прорабатываем новые шаги, ожидаем их в ближайшее время
Зеленский о помощи от партнеров: прорабатываем новые шаги, ожидаем их в ближайшее время
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой