Як отримати статус УБД: покрокова інструкція для захисників України

Захисники України, які зареєстровані у військовій частині, можуть отримати статус учасника бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів.
Рішення про надання статусу УБД ухвалюється відповідними комісіями.
Рішення про присвоєння статусу УБД ухвалюється комісіями при Міністерстві оборони, Міністерстві внутрішніх справ, Мін'юсті, Національній поліції, Нацгвардії, СБУ, прикордонній службі та інших.
Для цього командири військових частин та інших органів за 30 календарних днів з дня участі у бойових діях чи отримання травм повинні подати на розгляд комісії довідку №14 (за постановою Кабміну від 20 серпня 2014 року). Якщо командир цього не зробить, військовий самостійно може звернутися до комісії.
Законом не передбачено отримання статусу учасника бойових дій для тих, хто добровільно брав участь у боях після 25 березня 2022 року. Для того, щоб оформити УБД доброволець повинен бути офіційно оформлений у військовій частині.
Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період війни проходили військову службу у збройних силах колишнього СРСР, працівники тилу, а таком інші особи, передбачені законом.
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