Как получить статус УБД: пошаговая инструкция для защитников Украины

Защитники Украины, которые зарегистрированы в воинской части, могут получить статус участника боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.
Решение о присвоении статуса УБД принимается комиссиями при Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел, Минюсте, Национальной полиции, Нацгвардии, СБУ, пограничной службе и других.
Для этого командиры воинских частей и других органов за 30 календарных дней со дня участия в боевых действиях или получения травм должны подать на рассмотрение комиссии справку №14 (по постановлению Кабмина от 20 августа 2014 года). Если командир этого не сделает, военный самостоятельно может обратиться в комиссию.
Законом не предусмотрено получение статуса участника боевых действий для тех, кто добровольно участвовал в боях после 25 марта 2022 года. Для того, чтобы оформить УБД доброволец должен быть официально оформлен в воинской части.
Участниками войны признаются военнослужащие, которые в период войны проходили военную службу в вооруженных силах бывшего СССР, работники тыла, а таком другие лица, предусмотренные законом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.