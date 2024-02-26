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Как получить статус УБД: пошаговая инструкция для защитников Украины

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Защитники Украины, которые зарегистрированы в воинской части, могут получить статус участника боевых действий.

Кто имеет право на статус УБД?

  • военные ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, пограничной службы, Государственной службы спецтранспорта, Управления Государственной охраны Украины, Госспецсвязи;
  • полицейские;
  • лица рядового, начальствующего состава ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • лица, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года в составе добровольческих подразделений во взаимодействии с Силами обороны, участвовали в осуществлении мероприятия для обороны Украины.
  • Как получить статус УБД во время войны?
  • Решение о предоставлении статуса УБД принимается соответствующими комиссиями.

Как получить статус УБД после увольнения с военной службы?

Решение о присвоении статуса УБД принимается комиссиями при Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел, Минюсте, Национальной полиции, Нацгвардии, СБУ, пограничной службе и других.

Для этого командиры воинских частей и других органов за 30 календарных дней со дня участия в боевых действиях или получения травм должны подать на рассмотрение комиссии справку №14 (по постановлению Кабмина от 20 августа 2014 года). Если командир этого не сделает, военный самостоятельно может обратиться в комиссию.

Как получить статус УБД добровольцу?

Законом не предусмотрено получение статуса участника боевых действий для тех, кто добровольно участвовал в боях после 25 марта 2022 года. Для того, чтобы оформить УБД доброволец должен быть официально оформлен в воинской части.

Кто относится к участникам войны?

Участниками войны признаются военнослужащие, которые в период войны проходили военную службу в вооруженных силах бывшего СССР, работники тыла, а таком другие лица, предусмотренные законом.

 

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