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Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ

Фото: Українці зможуть отримати рецепт від лікаря без світла (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як медичним закладам і аптекам надавати послуги пацієнтам в умовах відсутності світла і зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

Нині згідно з медичною реформою в Україні. Більшість документації лікарень було переведено в електронний режим.

Зокрема електронними стали:

  • рецепти на медикаменти за програмою "Доступні ліки";
  • рецепти на антибіотики;
  • рецепти на наркотичні та психотропні ліки;
  • направлення.

З приводу виписання рецепті в МОЗ пояснили, що на час війни лікарі мають право виписувати паперові рецепти.

"Нагадаємо, що на час дії воєнного стану в умовах знеструмлення та відсутності звʼязку лікарі можуть формувати паперові рецепти та направлення", - сказали в МОЗ.

При цьому паперовий рецепт:

  • повинен бути виписаний на відповідному рецептурному бланку (ф-1);
  • виписується за міжнародною непатентованою назвою на одне найменування лікарського засобу;
  • має містити інформацію про заклад, лікаря та пацієнта;
  • має бути засвідчений підписом та печаткою лікаря;
  • Наркотичні та психотропні лікарські засоби на паперових рецептурних бланках форми №3

Щодо направлень, які наразі видаються в електронному вигляді до лікаря, на аналізи чи процедури, то їх лікар теж може зробити на паперовому бланку.

"Усі заклади, які уклали договори з НСЗУ, зобовʼязані на час дії воєнного стану приймати пацієнтів з паперовими направленнями так само як і з електронними", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, в Україні лікарі виписують громадянам електронні рецепти на "Доступні ліки". РБК-Україна розповідало, як довго діє рецепт на ліки.

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