Как получить рецепт от врача без света: объяснение Минздрава

В настоящее время согласно медицинской реформе в Украине. Большинство документации больниц были переведены в электронный режим.

В частности, электронными стали:

рецепты на медикаменты по программе "Доступные лекарства";

рецепты на антибиотики;

рецепты на наркотические и психотропные лекарства;

направления.

По поводу выписывания рецепта в Минздраве пояснили, на время войны врачи имеют право выписывать бумажные рецепты.

"Напомним, что во время действия военного положения в условиях обесточивания и отсутствия связи врачи могут формировать бумажные рецепты и направления", - сказали в Минздраве.

При этом бумажный рецепт:

должен быть выписан на соответствующем рецептурном бланке (ф-1);

выписывается по международному непатентованному названию на одно наименование лекарственного средства;

должна содержать информацию о заведении, враче и пациенте;

должно быть удостоверено подписью и печатью врача;

наркотические и психотропные лекарственные средства на бумажных рецептурных бланках формы №3

Что касается направлений, которые сейчас выдаются в электронном виде к врачу, на анализы или процедуры, то их врач тоже может сделать на бумажном бланке.

"Все заведения, заключившие договоры с НСЗУ, обязаны на время действия военного положения принимать пациентов с бумажными направлениями так же как и с электронными", - добавили в министерстве.