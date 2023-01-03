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Как получить рецепт от врача без света: объяснение Минздрава

Фото: Украинцы смогут получить рецепт от врача без света (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Министерстве здравоохранения объяснили, как медицинским учреждениям и аптекам оказывать услуги пациентам в условиях отсутствия света и связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

В настоящее время согласно медицинской реформе в Украине. Большинство документации больниц были переведены в электронный режим.

В частности, электронными стали:

  • рецепты на медикаменты по программе "Доступные лекарства";
  • рецепты на антибиотики;
  • рецепты на наркотические и психотропные лекарства;
  • направления.

По поводу выписывания рецепта в Минздраве пояснили, на время войны врачи имеют право выписывать бумажные рецепты.

"Напомним, что во время действия военного положения в условиях обесточивания и отсутствия связи врачи могут формировать бумажные рецепты и направления", - сказали в Минздраве.

При этом бумажный рецепт:

  • должен быть выписан на соответствующем рецептурном бланке (ф-1);
  • выписывается по международному непатентованному названию на одно наименование лекарственного средства;
  • должна содержать информацию о заведении, враче и пациенте;
  • должно быть удостоверено подписью и печатью врача;
  • наркотические и психотропные лекарственные средства на бумажных рецептурных бланках формы №3

Что касается направлений, которые сейчас выдаются в электронном виде к врачу, на анализы или процедуры, то их врач тоже может сделать на бумажном бланке.

"Все заведения, заключившие договоры с НСЗУ, обязаны на время действия военного положения принимать пациентов с бумажными направлениями так же как и с электронными", - добавили в министерстве.

Напомним, в Украине врачи выписывают гражданам электронные рецепты на "Доступные лекарства". РБК-Украина рассказывало, как долго действует рецепт на лекарства.

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