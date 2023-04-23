Як отримати рецепт на ліки жителям сіл: пояснення МОЗ
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати рецепт на необхідні препарати, якщо ви проживаєте у сільській місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Міністерство обіцяє, що лікарські засоби для мешканців сіл стануть доступнішими, і "наразі уряд працює над ухваленням відповідних рішень".
"Очікується спрощення вимог до відкриття аптек у сільській місцевості та додатково запровадження механізму щодо запуску мобільних аптечних пунктів, які працюватимуть у сільській місцевості, де аптечні заклади наразі відсутні", - зазначили в МОЗ.
Тож як отримати рецепт на ліки, якщо ви проживаєте у віддаленій місцевості, де немає доступу до лікаря?
- Якщо ви маєте хронічне захворювання та потребуєте постійного прийому необхідних препаратів, лікар з іншого населеного пункту за попередньої домовленості може виписати вам повторний рецепт на ліки дистанційно.
- Для цього варто проговорити таку можливість з лікарем, а у разі необхідності - сконтактувати з лікарем в узгодженому форматі.
- При цьому ви лише отримаєте смс з номером рецепта та кодом його погашення, який треба повідомити фармацевту в аптеці.
- Лікар не лише зможе виписати вам електронний рецепт на ліки дистанційно, але й за кожного такого контакту відстежуватиме динаміку вашого лікування.
- Також за е-рецептом ви можете отримувати ліки, що включені до програми "Доступні ліки", безкоштовно або з частковою оплатою.
- Якщо у вас немає змоги отримати електронний рецепт, паперовий рецепт на потрібні ліки вам може виписати фельдшер місцевого фельдшерсько-акушерського пункту. А в перспективі фельдшер також матиме можливість виписувати рецепт в Електронній системі охорони здоров’я.
Нагадаємо, в Україні з 1 квітня ліки в аптеці можна отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.
Зазначимо, РБК-Україна опублікувало повний список ліків, які можна буде купити лише за електронним рецептом.
Також МОЗ роз'яснило три головні міфи, в яких помиляється більшість українців у зв'язку з нововведенням.
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