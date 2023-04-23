Як отримати рецепт на ліки жителям сіл: пояснення МОЗ

Фото: в МОЗ пояснили, як отримати рецепт на ліки жителям сіл (Getty Images)

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати рецепт на необхідні препарати, якщо ви проживаєте у сільській місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Міністерство обіцяє, що лікарські засоби для мешканців сіл стануть доступнішими, і "наразі уряд працює над ухваленням відповідних рішень". "Очікується спрощення вимог до відкриття аптек у сільській місцевості та додатково запровадження механізму щодо запуску мобільних аптечних пунктів, які працюватимуть у сільській місцевості, де аптечні заклади наразі відсутні", - зазначили в МОЗ. Тож як отримати рецепт на ліки, якщо ви проживаєте у віддаленій місцевості, де немає доступу до лікаря? Якщо ви маєте хронічне захворювання та потребуєте постійного прийому необхідних препаратів, лікар з іншого населеного пункту за попередньої домовленості може виписати вам повторний рецепт на ліки дистанційно.

Для цього варто проговорити таку можливість з лікарем, а у разі необхідності - сконтактувати з лікарем в узгодженому форматі.

При цьому ви лише отримаєте смс з номером рецепта та кодом його погашення, який треба повідомити фармацевту в аптеці.

Лікар не лише зможе виписати вам електронний рецепт на ліки дистанційно, але й за кожного такого контакту відстежуватиме динаміку вашого лікування.

Також за е-рецептом ви можете отримувати ліки, що включені до програми "Доступні ліки", безкоштовно або з частковою оплатою.

Якщо у вас немає змоги отримати електронний рецепт, паперовий рецепт на потрібні ліки вам може виписати фельдшер місцевого фельдшерсько-акушерського пункту. А в перспективі фельдшер також матиме можливість виписувати рецепт в Електронній системі охорони здоров’я.