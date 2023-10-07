Як отримати посвідчення зниклого безвісті війсьслужбовця: інструкція

"Посвідчення підтверджує право родичів зниклих безвісти на отримання соціальних гарантій від держави. Отримати посвідчення мають право батьки, подружжя та діти осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - написано на сторінці.

Для отримання посвідчення, родині безвісті зниклого військового потрібно:

1. Написати заяву до ТЦК та СП (військкомату) за місцем фактичного проживання.

2. До заяви потрібно додати:

паспорт (свідоцтво про народження) та індивідуальний податковий номер члена сім’ї, якому видається посвідчення;

сповіщення ТЦК та СП про зникнення особи безвісти.

3. Поки розшукують військового, можна звернутися до командира військової частини із заявою про виплату грошового забезпечення безвісно відсутнього бійця.

Хто з родини має право на виплати

На отримання виплат мають право:

дружина або чоловік;

повнолітні діти або законні представники неповнолітніх дітей - у разі відсутності;

утриманці або батьки рівними частками - якщо немає дітей або їх представників.

Члени родин військовослужбовців які зникли безвісти за особливих обставин або ж полонених можуть отримати додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Виплата нараховується за весь час перебування в полоні або за час, поки не буде змінено статус зниклого на якийсь інший статус.

Раніше ми писали, що військовим збільшили виплати до 100 тисяч гривень, та хто їх зможе отримати.