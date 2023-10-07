Як отримати посвідчення зниклого безвісті війсьслужбовця: інструкція
Українці, серед родичів яких є безвісти зниклі військовослужбовців, можуть отримати посвідчення та виплати від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київського обласного ТЦК та СП у соціальній мережі Facebook.
"Посвідчення підтверджує право родичів зниклих безвісти на отримання соціальних гарантій від держави. Отримати посвідчення мають право батьки, подружжя та діти осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - написано на сторінці.
Для отримання посвідчення, родині безвісті зниклого військового потрібно:
1. Написати заяву до ТЦК та СП (військкомату) за місцем фактичного проживання.
2. До заяви потрібно додати:
- паспорт (свідоцтво про народження) та індивідуальний податковий номер члена сім’ї, якому видається посвідчення;
- сповіщення ТЦК та СП про зникнення особи безвісти.
3. Поки розшукують військового, можна звернутися до командира військової частини із заявою про виплату грошового забезпечення безвісно відсутнього бійця.
Хто з родини має право на виплати
На отримання виплат мають право:
- дружина або чоловік;
- повнолітні діти або законні представники неповнолітніх дітей - у разі відсутності;
- утриманці або батьки рівними частками - якщо немає дітей або їх представників.
Члени родин військовослужбовців які зникли безвісти за особливих обставин або ж полонених можуть отримати додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Виплата нараховується за весь час перебування в полоні або за час, поки не буде змінено статус зниклого на якийсь інший статус.
Раніше ми писали, що військовим збільшили виплати до 100 тисяч гривень, та хто їх зможе отримати.
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