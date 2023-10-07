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Как получить удостоверение пропавшего без вести военнослужащего: инструкция

Украина, Суббота 07 октября 2023 23:08
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Как получить удостоверение пропавшего без вести военнослужащего: инструкция Фото: Как получить удостоверение без вести пропавшего военнослужащего (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Украинцы, среди родственников которых есть без вести пропавшие военнослужащие, могут получить удостоверения и выплаты от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Киевского областного ТЦК и СП в социальной сети Facebook.

"Удостоверение подтверждает право родственников пропавших без вести на получение социальных гарантий от государства. Получить удостоверение имеют право родители, супруги и дети лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - написано на странице.

Для получения удостоверения, семье без вести пропавшего военного нужно:

1. Написать заявление в ТЦК и СП (военкомат) по месту фактического проживания.

2. К заявлению следует добавить:

  • паспорт (свидетельство о рождении) и индивидуальный налоговый номер члена семьи, которому выдается удостоверение;
  • извещение ТЦК и СП об исчезновении личности без вести.

3. Пока разыскивают военного, можно обратиться к командиру воинской части с заявлением о выплате денежного довольствия безвестно отсутствующего бойца.

Кто из семьи имеет право на выплаты

На получение выплат имеют право:

  • жена или муж;
  • совершеннолетние дети или законные представители несовершеннолетних детей – в случае отсутствия;
  • иждивенцы или родители равными долями - если нет детей или их представителей.

Члены семей военнослужащих пропавших без вести при особых обстоятельствах или пленных могут получить дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Выплата начисляется за все время пребывания в плену или за время, пока не будет изменен статус пропавшего на какой-либо другой статус.

Ранее мы писали, что военным увеличили выплаты до 100 тысяч гривен и кто их сможет получить.

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