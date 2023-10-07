Как получить удостоверение пропавшего без вести военнослужащего: инструкция
Украинцы, среди родственников которых есть без вести пропавшие военнослужащие, могут получить удостоверения и выплаты от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Киевского областного ТЦК и СП в социальной сети Facebook.
"Удостоверение подтверждает право родственников пропавших без вести на получение социальных гарантий от государства. Получить удостоверение имеют право родители, супруги и дети лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - написано на странице.
Для получения удостоверения, семье без вести пропавшего военного нужно:
1. Написать заявление в ТЦК и СП (военкомат) по месту фактического проживания.
2. К заявлению следует добавить:
- паспорт (свидетельство о рождении) и индивидуальный налоговый номер члена семьи, которому выдается удостоверение;
- извещение ТЦК и СП об исчезновении личности без вести.
3. Пока разыскивают военного, можно обратиться к командиру воинской части с заявлением о выплате денежного довольствия безвестно отсутствующего бойца.
Кто из семьи имеет право на выплаты
На получение выплат имеют право:
- жена или муж;
- совершеннолетние дети или законные представители несовершеннолетних детей – в случае отсутствия;
- иждивенцы или родители равными долями - если нет детей или их представителей.
Члены семей военнослужащих пропавших без вести при особых обстоятельствах или пленных могут получить дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Выплата начисляется за все время пребывания в плену или за время, пока не будет изменен статус пропавшего на какой-либо другой статус.
Ранее мы писали, что военным увеличили выплаты до 100 тысяч гривен и кто их сможет получить.
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