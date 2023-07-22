Як отримати посвідчення водія громадянам з ТОТ: пояснення

Як пише пресслужба, для отримання посвідчення водія необхідно подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача.

"Проте ця норма ускладнює отримання посвідчення водія громадянами, які зареєстровані на ТОТ або в паспортних документах яких не зазначено зареєстрованого місця проживання", - пише Мінреінтеграції.

Зазначається, що це питання обговорювалось під час наради. Зокрема було внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

"Таким чином, для ВПО передбачена можливість отримувати/обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території України", - додає пресслужба.

Українцям з ТОТ достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, в якій буде зазначене фактичне місце проживання. Зокрема довідку, окрім паперової форми, можна пред’явити в електронному вигляді із застосуванням порталу "Дія".