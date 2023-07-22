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Як отримати посвідчення водія громадянам з ТОТ: пояснення

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Субота 22 липня 2023 10:01
Як отримати посвідчення водія громадянам з ТОТ: пояснення Фото: як отримати посвідчення водія громадянам з ТОТ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українцям з тимчасово окупованих територій передбачена можливість отримувати або ж обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують зареєстроване місце проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Як пише пресслужба, для отримання посвідчення водія необхідно подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача.

"Проте ця норма ускладнює отримання посвідчення водія громадянами, які зареєстровані на ТОТ або в паспортних документах яких не зазначено зареєстрованого місця проживання", - пише Мінреінтеграції.

Зазначається, що це питання обговорювалось під час наради. Зокрема було внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

"Таким чином, для ВПО передбачена можливість отримувати/обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території України", - додає пресслужба.

Українцям з ТОТ достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, в якій буде зазначене фактичне місце проживання. Зокрема довідку, окрім паперової форми, можна пред’явити в електронному вигляді із застосуванням порталу "Дія".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні змінилися правила отримання водійських прав.

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