Как получить водительское удостоверение гражданам с ТОТ: объяснение

Украинцам с временно оккупированных территорий предусмотрена возможность получать или обменивать водительское удостоверение без документов, подтверждающих зарегистрированное место жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Как пишет пресс-служба, для получения водительского удостоверения необходимо подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя.

"Однако эта норма затрудняет получение водительского удостоверения гражданами, которые зарегистрированы на ВОТ или в паспортных документах которых не указано зарегистрированного места жительства", - пишет Минреинтеграции.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался во время совещания. В частности были внесены изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

"Таким образом, для ВПЛ предусмотрена возможность получать/обменивать водительское удостоверение без документов, подтверждающих задекларированное/зарегистрированное место жительства (пребывания) на территории Украины", - добавляет пресс-служба.

Украинцам с ВОТ достаточно предоставить справку о постановке на учет ВПЛ, в которой будет указано фактическое место жительства. В частности справку, кроме бумажной формы, можно предъявить в электронном виде с применением портала "Дия".