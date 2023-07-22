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Как получить водительское удостоверение гражданам с ТОТ: объяснение

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Суббота 22 июля 2023 10:01
Как получить водительское удостоверение гражданам с ТОТ: объяснение Фото: как получить водительское удостоверение гражданам с ТОТ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцам с временно оккупированных территорий предусмотрена возможность получать или обменивать водительское удостоверение без документов, подтверждающих зарегистрированное место жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Как пишет пресс-служба, для получения водительского удостоверения необходимо подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя.

"Однако эта норма затрудняет получение водительского удостоверения гражданами, которые зарегистрированы на ВОТ или в паспортных документах которых не указано зарегистрированного места жительства", - пишет Минреинтеграции.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался во время совещания. В частности были внесены изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

"Таким образом, для ВПЛ предусмотрена возможность получать/обменивать водительское удостоверение без документов, подтверждающих задекларированное/зарегистрированное место жительства (пребывания) на территории Украины", - добавляет пресс-служба.

Украинцам с ВОТ достаточно предоставить справку о постановке на учет ВПЛ, в которой будет указано фактическое место жительства. В частности справку, кроме бумажной формы, можно предъявить в электронном виде с применением портала "Дия".

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Украине изменились правила получения водительских прав.

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