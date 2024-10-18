Как получить "Пакет малыша": что внутри и какие нужны документы

"Упаковка малыша" - это одноразовая безвозмездная помощь от государства для семей, в которых родился ребенок. Бокс содержит более 50 необходимых вещей по уходу за новорожденным, а получить его можно даже, если ребенок родился не в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Бокс могут получить:

граждане Украины,

иностранцы, постоянно или временно проживающие в Украине,

беженцы,

родственники, опекуны, усыновители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные

воспитатели при отсутствии обоих родителей.

В "Упаковку малыша" входят необходимые для младенца вещи: одежда, одеяла, средства гигиены, игрушки, подгузники и т.д.

Отмечается, что обычно его можно получить в любом роддоме после рождения ребенка. Однако предусмотрены другие варианты.

Чтобы его получить, если ребенок родился в роддоме в Украине, нужно написать заявление на получение пакета, а также предоставить копию свидетельства о рождении ребенка.

В случае, если ребенок родился вне медицинского учреждения необходимо предоставить:

заявление на получение пакета,

копию свидетельства о рождении ребенка,

документ, подтверждающий рождение,

ребенка (выдается медицинским учреждением или медицинской консультативной комиссией).

Пакет можно получить даже тогда, когда ребенок родился за границей. Для этого нужны:

заявление на получение пакета,

копия свидетельства о рождении ребенка, выданного в Украине, или копия документа о рождении, выданного страной, где родился ребенок, с нотариально заверенным переводом на украинский язык.

Если вы не получили бокс, вам необходимо написать заявление на его получение и подать его в органы социальной защиты или в ЦНАП по месту жительства или пребывания не позднее чем через 30 дней после рождения ребенка.

Также вместо "Упаковка малыша" вы можете получить компенсацию, которая составляет 7689 гривен.

Деньги будут перечислены на спецсчет, открытый в "ПриватБанке". Однако их можно использовать только для нужд ребенка в магазинах, которые являются партнерами проекта.

Для того, чтобы оформить компенсацию нужно обратиться в ЦНАП или орган

социальной защиты населения по месту жительства Также это можно сделать через "Дию" с помощью услуги "еМалятко".

В любом случае вам нужно будет предоставить перечень документов, в который входят: