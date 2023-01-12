Як отримати "пакунок малюка" у 2023 році: інструкція Мінсоцполітики

При народженні дитини кожна сімʼя має право не тільки на отримання допомоги, а й одноразової допомоги "пакунок малюка" у натуральній або грошовій формі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінсоцполітики.
Одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" видається закладом охорони здоров’я при народженні дитини. У разі відсутності "пакунка малюка" в закладі охорони здоров’я, або народження дитини за межами України чи на тимчасово окупованій території України, або народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, видається відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання / перебування отримувача.
У разі неотримання "пакунку малюка" у закладі охорони здоров’я, заява на його отримання подається отримувачем не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини, а у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я - протягом року з дня народження дитини.
До заяви додаються копії (фотокопії) таких документів:
Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Отримувач може звернутися за грошовою компенсацією:
До заяви, зокрема, додається копія свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, - копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, разом з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.
Для призначення грошової компенсації під час надання послуги "єМалятко" отримувач надає необхідні для отримання такої компенсації відомості із зазначенням бажання отримати грошову компенсацію, повідомляє про відмову матері / батька, інших родичів, усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів дитини від отримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" та зазначає спеціальний рахунок.
Якщо дитина народилась на тимчасово непідконтрольній українській владі території, діє інший порядок, з яким можна ознайомтесь на сайті Мінюсту.
Нагадаємо, з березня 2022 року кошти грошової компенсації "пакунку малюка" можна використати на будь-які товари