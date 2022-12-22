Як отримати міжнародну допомогу після SMS-повідомлення від Western Union: інструкція

Міністерство соціальної політики України надало роз’яснення для громадян, які отримали смс-повідомлення про переказ через Western Union для отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, коли міжнародна організація приймає рішення про нарахування грошової допомоги людям, що залишили заяву на платформі єДопомога, вона надсилає SMS-повідомлення з кодом банківського переказу від Western Union (MTCN-код) для отримання готівки.

Перевірити або відстежити переказ можна за посиланням.

Отримати грошовий переказ можна двома способами:

Використавши MTCN-код для переказу грошової допомоги безпосередньо на свій банківський рахунок через онлайн-банкінг для клієнтов ПриватБанку, Ощадбанку або Акцент Банку (А-Банку)

Отримати готівку у будь-якому відділенні наступних банків-партнерів: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укргазбанк, "Українська фінансова група", а також "Укрпошта", "Нова пошта".

Які документи треба для отримання готівки у відділенні банку

Паспорт громадянина Україна

ID картка

Цифрові версії зазначених документів у державному мобільному додатку "Дія" (приймається усіма партнерами, крім Ощадбанку)

Закордонний паспорт

Що робити у разі проблем з перерахуванням грошової допомоги

Якщо неможливо переказати готівку на свій рахунок онлайн, можна відвідати будь-яке відділення партнера Western Union (ПриватБанк, А-Банк, "Нова пошта", Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, "Укрпошта", Укргазбанк, "Українська фінансова група").

Якщо неможливо отримати готівку у відділенні партнера Western Union, можна зателефонувати за безкоштовним номером телефону 0800600122.