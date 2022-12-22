Як отримати міжнародну допомогу після SMS-повідомлення від Western Union: інструкція
Міністерство соціальної політики України надало роз’яснення для громадян, які отримали смс-повідомлення про переказ через Western Union для отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Як зазначили в прес-службі, коли міжнародна організація приймає рішення про нарахування грошової допомоги людям, що залишили заяву на платформі єДопомога, вона надсилає SMS-повідомлення з кодом банківського переказу від Western Union (MTCN-код) для отримання готівки.
Перевірити або відстежити переказ можна за посиланням.
Отримати грошовий переказ можна двома способами:
Використавши MTCN-код для переказу грошової допомоги безпосередньо на свій банківський рахунок через онлайн-банкінг для клієнтов ПриватБанку, Ощадбанку або Акцент Банку (А-Банку)
Отримати готівку у будь-якому відділенні наступних банків-партнерів: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укргазбанк, "Українська фінансова група", а також "Укрпошта", "Нова пошта".
Які документи треба для отримання готівки у відділенні банку
- Паспорт громадянина Україна
- ID картка
- Цифрові версії зазначених документів у державному мобільному додатку "Дія" (приймається усіма партнерами, крім Ощадбанку)
- Закордонний паспорт
Що робити у разі проблем з перерахуванням грошової допомоги
Якщо неможливо переказати готівку на свій рахунок онлайн, можна відвідати будь-яке відділення партнера Western Union (ПриватБанк, А-Банк, "Нова пошта", Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, "Укрпошта", Укргазбанк, "Українська фінансова група").
Якщо неможливо отримати готівку у відділенні партнера Western Union, можна зателефонувати за безкоштовним номером телефону 0800600122.
Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок.
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