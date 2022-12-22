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Как получить международную помощь после SMS-сообщения от Western Union: инструкция

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Украина, Четверг 22 декабря 2022 13:25
Как получить международную помощь после SMS-сообщения от Western Union: инструкция Фото: Минсоцполитики дало разъяснение, как получить международную помощь через Western Union (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины дало разъяснение для граждан, получивших смс-сообщение о переводе через Western Union для получения денежной помощи от международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе, когда международная организация принимает решение о начислении денежной помощи людям, оставившим заявление на платформе єДопомога, она посылает SMS-сообщение с кодом банковского перевода от Western Union (MTCN-код) для получения денег.

Проверить или отследить перевод можно по ссылке.

Получить денежный перевод можно двумя способами:

Использовав MTCN-код для перевода денежной помощи непосредственно на свой банковский счет через онлайн-банкинг для клиентов ПриватБанка, Ощадбанка или Акцент Банка (А-Банка)

Получить деньги в любом отделении следующих банков-партнеров: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укргазбанк, "Украинская финансовая группа", а также "Укрпочта", "Новая почта".

Какие документы нужны для получения наличных денег в отделении банка

  • Паспорт гражданина Украины
  • ID карта
  • Цифровые версии указанных документов в государственном мобильном приложении "Дія" (принимается всеми партнерами, кроме Ощадбанка)
  • Загранпаспорт

Что делать в случае проблем с перечислением денежной помощи

Если невозможно перевести деньги на свой счет онлайн, можно посетить любое отделение партнера Western Union (ПриватБанк, А-Банк, "Новая почта", Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, "Укрпочта", Укргазбанк, "Украинская финансовая группа").

Если нельзя получить наличные в отделении партнера Western Union, можно позвонить по телефону 0800600122.

Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.

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Министерство социальной политики
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