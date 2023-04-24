Як отримати міжнародні водійські права: інструкція

У територіальних сервісних центрах МВС українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія на підставі національного посвідчення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Для отримання чи обміну міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:
Строк надання послуги займає до 5 робочих днів.
Термін дії міжнародного посвідчення водія - 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.
Нагадуємо, з кінця 2021 року в ГСЦ втілили ще одну новацію в національному посвідченні водія - адаптували його до європейського зразка. У документі фіксується відмітка у вигляді коду "78", якщо практичний іспит ви складали на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.
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