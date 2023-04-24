Как получить международные водительские права: инструкция

В территориальных сервисных центрах МВД украинцы могут получить международное водительское удостоверение на основании национального удостоверения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Для получения или обмена международного водительского удостоверения необходимо обратиться к удобному по месту расположения территориального сервисного центра МВД со следующими документами:
Срок предоставления услуги занимает до 5 рабочих дней.
Срок действия международного водительского удостоверения - 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.
Напоминаем, с конца 2021 года в ГСЦ воплотили еще одно новшество в национальном водительском удостоверении - адаптировали его к европейскому образцу. В документе фиксируется отметка в виде кода "78", если практический экзамен вы сдавали на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.