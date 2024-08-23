Як отримати лікування безпліддя безкоштовно: пояснення НСЗУ

В Україні лікувати безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій можна безкоштовно. Так завагітніли вже 130 жінок.

Як можна отримати медичні послуги з лікування безпліддя, РБК-Україна пояснили у Національній службі здоров'я України.

Які послуги з репродуктивних технологій оплачує держава

З початку року послугою лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій в Україні скористалися майже 350 жінок. Після отриманих медичних процедур 130 жінок завагітніли.

Як пояснюють в НСЗУ, до обсягу безоплатної медичної допомоги в межах пакету "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)" включені:

оцінювання результатів попередніх обстежень, огляд та консультування пацієнтів щодо доцільності лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій;

проведення контрольованої медикаментозної стимуляції яєчників у жінки, яка підлягає лікуванню за допомогою ДРТ;

проведення аспірації вмісту фолікулів яєчників під контролем ультразвукового дослідження та пошук ооцитів у фолікулярній рідині жінки, яка підлягає лікуванню за допомогою ДРТ;

знеболення етапу трансвагінальної аспірації фолікулів яєчників, консультація анестезіолога;

отримання сперми від чоловіка жінки, яка має показання до лікування безпліддя за допомогою ДРТ, а також спеціальна обробка сперми та підготовка її до запліднення;

здійснення етапу запліднення яйцеклітин та культивування отриманих ембріонів;

ембріотрансфер;

контроль за станом пацієнтки до настання вагітності;

ультразвукове дослідження органів малого тазу пацієнтки;

вибір схеми стимуляції, лікарських засобів, корекція їх доз з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтки, результатів клінічного, ультразвукового обстеження та моніторингу;

забезпечення лікарськими засобами для проведення всіх етапів циклу ДРТ;

преімплантаційна медико-генетична діагностика ембріону за медичними показаннями.

При цьому безплатно в межах пакету "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)" жінка може отримати один повний цикл на рік - у разі настання вагітності. При цьому у разі народження здорової дитини наступні цикли допоміжних репродуктивних технологій не оплачуються.

У разі ненастання вагітності пацієнтка може отримати другий повний або неповний цикл на рік. Доплачувати за ці послуги не потрібно.

Повний обсяг медичної допомоги можна переглянути за посиланням.

Фото: Вік пацієнтки має бути не більше 40 років (pixabay.com)

Як звернутися за лікуванням безпліддя: кроки

Щоб отримати безкоштовну послугу з лікування безпліддя потрібно зробити такі дії:

Отримати електронне направлення від медичного закладу, де створено спеціальний мультидисциплінарний консиліум, який скеровує повнолітніх на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій за Програмою медичних гарантій. Мати встановлений діагноз "Жіноче безпліддя", "Чоловіче безпліддя". Вік пацієнтки на момент початку циклу має бути не більше 40 років. Звернутись для лікування безпліддя в той медичний заклад, який надає ці послуги за договором із НСЗУ.

Для цього можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Або скористатися інформаційною панеллю "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій".

Треба обрати область, громаду або населений пункт та назву пакету послуг "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)". На карті залишаться медичні заклади, які мають договір з НСЗУ за пакетом з лікування безпліддя.

Залежно від призначень лікаря лікування можливе як в амбулаторних умовах, так і в умовах стаціонару, зокрема денного. Медичний заклад гарантує конфіденційність лікування.