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Як отримати компенсацію за травму на вулиці під час ожеледиці: поради адвокатки

Україна, Київ, Вівторок 24 грудня 2024 08:30
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Як отримати компенсацію за травму на вулиці під час ожеледиці: поради адвокатки Фото: Ожеледиця на дорогах (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва
Експерт: Ірина Ан

Зима часто приносить небезпеки на дорогах і тротуарах через ожеледицю, яка може призвести до травм. У таких випадках важливо знати, як діяти, щоб отримати компенсацію за завдану шкоду.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка, керівниця практики цивільного права та процесу ЮК "Приходько та партнери" Ірина Ан.

Адвокатка пояснює, що відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", відповідальність за утримання тротуарів, пішохідних зон та інших елементів благоустрою покладається на власників, користувачів і балансоутримувачів земельних ділянок. Вони мають забезпечувати належний стан цих територій, використовуючи спеціалізовану техніку, посипні матеріали та реагенти.

У разі порушення законодавства підприємства, установи та організації, що відповідають за благоустрій, зобов'язані компенсувати шкоду, завдану через неналежний стан території.

Як отримати компенсацію

За словами Ірини Ан, для того щоб отримати компенсацію, важливо правильно зафіксувати подію:

  • викликати швидку допомогу на місце травмування
  • зробити фотографії місця події, які підтверджують неналежний стан території
  • зібрати свідчення очевидців

Також необхідно зберігати всі документи, які підтверджують витрати на лікування: квитанції про діагностику, оплату медичних препаратів, реабілітацію тощо.

Після збору доказів слід подати заяву до органу або установи, яка відповідає за утримання території, з вимогою відшкодування збитків. У разі відмови у виплаті компенсації можна звернутися до суду. Якщо вину відповідача буде доведено, суд може зобов'язати його відшкодувати витрати на лікування, моральну шкоду та інші витрати.

Як уникнути травмувань під час ожеледиці

РБК-Україна розповідало, що правила безпеки допоможуть зменшити ризик падіння та травмування.

Перед виходом з дому обирайте взуття з рельєфною підошвою без підборів або використовуйте спеціальні накладки-льодоходи. Пересувайтесь повільно, уникайте замерзлих калюж, схилів і металевих поверхонь. У разі падіння намагайтеся згрупуватися та перекотитися, щоб зменшити силу удару.

Не тримайте руки в кишенях і уникайте перебування біля проїжджої частини – авто на льоду мають значно довший гальмівний шлях. Також пам’ятайте, що вихід на вулицю у нетверезому стані може значно підвищити ризик травм.

Якщо все ж таки отримали ушкодження, не зволікайте та звертайтесь до екстрених служб за номерами 101, 102, 103 або 112.

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