Как получить компенсацию за травму на улице во время гололеда: советы адвоката

Зима часто приносит опасности на дорогах и тротуарах из-за гололеда, который может привести к травмам. В таких случаях важно знать, как действовать, чтобы получить компенсацию за нанесенный ущерб.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат, руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан.

Адвокат объясняет, что в соответствии с Законом Украины "О благоустройстве населенных пунктов", ответственность за содержание тротуаров, пешеходных зон и других элементов благоустройства возлагается на владельцев, пользователей и балансодержателей земельных участков. Они должны обеспечивать надлежащее состояние этих территорий, используя специализированную технику, посыпочные материалы и реагенты.

В случае нарушения законодательства предприятия, учреждения и организации, отвечающие за благоустройство, обязаны компенсировать ущерб, причиненный из-за ненадлежащего состояния территории.

Как получить компенсацию

По словам Ирины Ан, для того чтобы получить компенсацию, важно правильно зафиксировать событие:

вызвать скорую помощь на место травмирования

сделать фотографии места происшествия, которые подтверждают ненадлежащее состояние территории

собрать показания очевидцев

Также необходимо сохранять все документы, подтверждающие расходы на лечение: квитанции о диагностике, оплату медицинских препаратов, реабилитацию и тому подобное.

После сбора доказательств следует подать заявление в орган или учреждение, которое отвечает за содержание территории, с требованием возмещения убытков. В случае отказа в выплате компенсации можно обратиться в суд. Если вина ответчика будет доказана, суд может обязать его возместить расходы на лечение, моральный ущерб и другие расходы.