Как получить компенсацию за травму на улице во время гололеда: советы адвоката
Зима часто приносит опасности на дорогах и тротуарах из-за гололеда, который может привести к травмам. В таких случаях важно знать, как действовать, чтобы получить компенсацию за нанесенный ущерб.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат, руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан.
Адвокат объясняет, что в соответствии с Законом Украины "О благоустройстве населенных пунктов", ответственность за содержание тротуаров, пешеходных зон и других элементов благоустройства возлагается на владельцев, пользователей и балансодержателей земельных участков. Они должны обеспечивать надлежащее состояние этих территорий, используя специализированную технику, посыпочные материалы и реагенты.
В случае нарушения законодательства предприятия, учреждения и организации, отвечающие за благоустройство, обязаны компенсировать ущерб, причиненный из-за ненадлежащего состояния территории.
Как получить компенсацию
По словам Ирины Ан, для того чтобы получить компенсацию, важно правильно зафиксировать событие:
- вызвать скорую помощь на место травмирования
- сделать фотографии места происшествия, которые подтверждают ненадлежащее состояние территории
- собрать показания очевидцев
Также необходимо сохранять все документы, подтверждающие расходы на лечение: квитанции о диагностике, оплату медицинских препаратов, реабилитацию и тому подобное.
После сбора доказательств следует подать заявление в орган или учреждение, которое отвечает за содержание территории, с требованием возмещения убытков. В случае отказа в выплате компенсации можно обратиться в суд. Если вина ответчика будет доказана, суд может обязать его возместить расходы на лечение, моральный ущерб и другие расходы.
Как избежать травм во время гололеда
РБК-Украина рассказывало, что правила безопасности помогут уменьшить риск падения и травмирования.
Перед выходом из дома выбирайте обувь с рельефной подошвой без каблуков или используйте специальные накладки-ледоходы. Передвигайтесь медленно, избегайте замерзших луж, склонов и металлических поверхностей. В случае падения старайтесь сгруппироваться и перекатиться, чтобы уменьшить силу удара.
Не держите руки в карманах и избегайте пребывания возле проезжей части - авто на льду имеют значительно более длинный тормозной путь. Также помните, что выход на улицу в нетрезвом состоянии может значительно повысить риск травм.
Если все же получили повреждения, не медлите и обращайтесь в экстренные службы по номерам 101, 102, 103 или 112.
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