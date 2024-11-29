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Українцям вказали на поширений обман під час знижок: на що звернути увагу

Україна, П'ятниця 29 листопада 2024 11:22
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Українцям вказали на поширений обман під час знижок: на що звернути увагу Фото: Товар можна повернути буде в магазин протягом терміну до 14 днів (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Багато хто стикається з відмовою магазинів повертати акційні товари, посилаючись на внутрішні правила. Проте,споживач має право обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, крім дня купівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужба.

Знижки та акції - беззаперечні фаворити серед способів привернення покупців, особливо напередодні новорічних свят. Магазини активно пропонують привабливі пропозиції, а покупці радо цим користуються. Проте нерідко на цінниках чи чеках з’являється напис: "Акційний товар поверненню й обміну не підлягає"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право обміняти товар належної якості на аналогічний, якщо він не задовольняє за формою, габаритами, кольором чи іншими характеристиками, що унеможливлюють його використання.

Це правило діє, якщо дотримані наступні умови:

  • Товар не використовувався.
  • Збережено товарний вигляд, пломби, ярлики.
  • У покупця є розрахунковий докумен

Обмін можливий протягом 14 днів з моменту покупки, якщо інший термін не встановлений продавцем. Виняток - перелік товарів, які не підлягають поверненню чи обміну. Цей список затверджений постановою Кабінету Міністрів №172 від 19.03.1994 року.

Чи законно обмежувати права споживачів

Написи про неможливість обміну чи повернення акційного товару суперечать законодавству. Знижка на товар не є підставою для позбавлення споживача права на обмін або повернення товару належної якості. Виняток - товари, що входять до визначеного переліку Кабміну.

Що робити, якщо ваші права порушено

У разі відмови у поверненні або обміні товару звертайтеся до Держпродспоживслужби чи її територіальних органів.

Нагадаємо,що Кабінет міністрів затвердив Порядок повернення (заміни) непридатних та небезпечних харчових продуктів. Їх можна буде повернути продавцю протягом терміну від 1 до 14 днів.

Крім того, Мінекономіки пропонує затвердити новий перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) та включити до нього продукти, ліки, засоби особистої гігієни, ювелірні вироби та сигарети.

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