Украинцам указали на распрастраненный обман во время скидок: на что обратить внимание

Многие сталкиваются с отказом магазинов возвращать акционные товары, ссылаясь на внутренние правила. Однако,потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужба.

Скидки и акции - безоговорочные фавориты среди способов привлечения покупателей, особенно накануне новогодних праздников.

Магазины активно предлагают привлекательные акции, а покупатели охотно этим пользуются. Однако нередко на ценниках или чеках появляется надпись: "Акционный товар возврату и обмену не подлежит".

Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", покупатель имеет право обменять товар надлежащего качества на аналогичный, если он не устраивает по форме, размерам, цвету или другим характеристикам, препятствующим его использованию.

Это правило действует при соблюдении следующих условий:

Товар не использовался.

Сохранен товарный вид, пломбы и ярлыки.

У покупателя есть расчетный документ.

Обмен возможен в течение 14 дней с момента покупки, если продавцом не установлен более длительный срок. Исключение – перечень товаров, которые не подлежат возврату или обмену, утвержденный Постановлением Кабинета Министров №172 от 19.03.1994 года.

Законно ли ограничивать права потребителей

Надписи о невозможности обмена или возврата акционного товара противоречат законодательству. Скидка на товар не является основанием для лишения потребителя права на возврат или обмен товара надлежащего качества. Исключение составляют товары, включенные в определенный Кабмином перечень.

Что делать, если ваши права нарушены

В случае отказа в возврате или обмене товара обращайтесь в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы.