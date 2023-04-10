Как получить справку о пребывании военного в плену: объяснение омбудсмена
Обратиться за справкой о пребывании военнослужащего в плену могут члены семьи. Документ оформляется в течение 30 дней после подачи заявления.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Справка о пребывании военнослужащего в плену выдается гражданам Украины и иностранцам. Для его получения человек может обратиться в электронном виде или прийти в заведение. Для получения справки необходимо написать заявление и передать его:
- Минобороны;
- другому центральному органу исполнительной власти, осуществляющего руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законом;
- правоохранительному органу или государственному органу специального назначения с правоохранительными функциями;
- командиру подразделения ВСУ;
- другому военному формированию или органу, что входит в состав сил безопасности и сил обороны Украины.
Заявление для получения справки о нахождении военного в плену может быть написано в произвольной форме, однако обязательно должно содержать:
- воинское звание (если есть) пленника, его фамилию, имя, отчество; контакты (номер телефона, адрес электронной почты)
- военное формирование, правоохранительный или другой государственный орган (с указанием структурного подразделения, если такая информация известна), в штате которого находилось военный на момент плена;
- период пребывания в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах.
При отсутствии в заявлении указанных сведений справка не оформляется, о чем сообщают письменно.
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