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Как получить справку о пребывании военного в плену: объяснение омбудсмена

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Киев, Понедельник 10 апреля 2023 10:26
Как получить справку о пребывании военного в плену: объяснение омбудсмена Фото: уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Обратиться за справкой о пребывании военнослужащего в плену могут члены семьи. Документ оформляется в течение 30 дней после подачи заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Справка о пребывании военнослужащего в плену выдается гражданам Украины и иностранцам. Для его получения человек может обратиться в электронном виде или прийти в заведение. Для получения справки необходимо написать заявление и передать его:

  • Минобороны;
  • другому центральному органу исполнительной власти, осуществляющего руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законом;
  • правоохранительному органу или государственному органу специального назначения с правоохранительными функциями;
  • командиру подразделения ВСУ;
  • другому военному формированию или органу, что входит в состав сил безопасности и сил обороны Украины.

Заявление для получения справки о нахождении военного в плену может быть написано в произвольной форме, однако обязательно должно содержать:

  • воинское звание (если есть) пленника, его фамилию, имя, отчество; контакты (номер телефона, адрес электронной почты)
  • военное формирование, правоохранительный или другой государственный орган (с указанием структурного подразделения, если такая информация известна), в штате которого находилось военный на момент плена;
  • период пребывания в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах.

При отсутствии в заявлении указанных сведений справка не оформляется, о чем сообщают письменно.

Раньше мы объясняли, как получить денежную помощь родственникам военнопленных.

Также напомним, что переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут бесплатно получить второе образование и получить рабочую профессию.

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