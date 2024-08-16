Як отримати "Доступні ліки", якщо поряд немає аптеки: відповідь НСЗУ

Пацієнти можуть отримати “Доступні ліки” в будь-якому населеному пункті, де є аптека чи аптечний пункт, які беруть участь у програмі реімбурсації. Однак в нСЗУ пояснили. що трапляються випадки, коли у вашому місті чи селі нема аптеки, яка відпускає “Доступні ліки”.

Що робити, якщо нема аптеки, яка відпускає “Доступні ліки”

Перевірити наявність аптеки, яка відпускає “Доступні ліки” у вашому чи найближчому до вашого населеного пункту, можна на дашборді “Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом.

Якщо такої аптеки немає у вашому селі, то “Доступні ліки” можливо отримати у будь-якій аптеці, що розташована у найближчому селищі або місті.

Лікарі пояснили, що по необхідні ліки можна поїхати самостійно або попросити рідних, сусідів чи знайомих.

Більше того, зазначимо, що віднедавна з’явилась опція замовити “Доступні ліки” Укрпоштою. Для замовлення зателефонуйте до контакт-центру Укрпошти за номером 0 800 300 545 та слідуйте підказкам у голосовому меню для зв’язку з фахівцем.

Зауважимо, що наркотичні препарати та інсуліни не підлягають замовленню та доставці через Укрпошту.

"Також радимо мешканцям населених пунктів, в яких немає аптеки, що відпускає “Доступні ліки”, звертатися до місцевої влади з цим питанням. Адже місцева влада відповідає, в тому числі і за доступність медицини в громаді та має можливості залучати приватний аптечний сектор до соціального партнерства з державою", - пояснили в НСЗУ.