Как получить "Доступные лекарства", если рядом нет аптеки: ответ НСЗУ

В Украине работает программа "Доступные лекарства", по которой препараты можно получить бесплатно или приобрести по сниженной цене. Получить лекарства можно в любом населенном пункте, где есть аптека или аптечный пункт, которые участвуют в программе реимбурсации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.
Пациенты могут получить "Доступное лекарство" в любом населенном пункте, где есть аптека или аптечный пункт, участвующие в программе реимбурсации. Однако в нСЗУ объяснили. случаи, когда в вашем городе или селе нет аптеки, которая отпускает "Доступные лекарства".
Врачи объяснили, что за необходимыми лекарствами можно поехать самостоятельно или попросить родных, соседей или знакомых.
Более того, отметим, что недавно появилась опция заказать "Доступные лекарства" Укрпочтой . Для заказа позвоните контактному центру Укрпочты по номеру 0 800 300 545 и следуйте подсказкам в голосовом меню для связи со специалистом.
Заметим, что наркотические препараты и инсулины не подлежат заказу и доставке по Укрпочте.
Также советуем жителям населенных пунктов, в которых нет аптеки, отпускающей “Доступные лекарства”, обращаться к местным властям с этим вопросом. Ведь местные власти отвечают, в том числе и за доступность медицины в общине и имеют возможности привлекать частный аптечный сектор в партнерства с государством", - объяснили в НСЗУ.
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