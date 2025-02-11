Як оскаржити відмову в статусі інвалідності після реформи МСЕК: роз’яснення адвоката

З 1 січня 2025 року в Україні вступила в дію нова система оцінки повсякденного функціонування осіб, що замінила старі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Згідно з цією системою, рішення щодо встановлення інвалідності приймаються експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО).

Якщо пацієнт не згоден із висновком щодо надання або відмови у статусі інвалідності, він має кілька юридичних шляхів для захисту своїх прав.

"Пацієнт може подати скаргу до вищого органу, відповідального за роботу ЕКОПФО. Зважаючи на те, що система є новою, конкретні процедури та органи для оскарження можуть ще встановлюватися" - зазначив експерт.

Тому, для отримання роз'яснень, рекомендується звертатися до Міністерства охорони здоров'я України або до місцевих департаментів охорони здоров'я.

Судове оскарження рішення

Якщо адміністративне оскарження не дає результатів, пацієнт має право звернутися до адміністративного суду для захисту своїх прав. Позов подається до окружного адміністративного суду за місцем проживання пацієнта або за місцем розташування ЕКОПФО.

Для подачі позову необхідно:

Обґрунтувати незаконність або необґрунтованість висновку ЕКОПФО.

Додати копію оскаржуваного рішення.

Додати медичні документи, що підтверджують стан здоров'я пацієнта.

Висновки незалежних лікарів або експертів (за наявності).

Документи, що підтверджують порушення прав пацієнта.

Строк подання позову зазвичай становить 6 місяців з моменту отримання рішення.

Звернення до незалежних експертів

Для підвищення шансів на успішне оскарження, пацієнт може пройти незалежну медичну експертизу в державних або приватних медичних установах.

Висновки таких експертів можуть бути використані як вагомі докази під час судового процесу.

"У складних випадках рекомендується звернутися до адвоката, який спеціалізується на медичному праві. Деякі категорії громадян можуть отримати безоплатну правову допомогу, зокрема особи з інвалідністю, малозабезпечені громадяни тощо" - зазначає експерт.

Пацієнт може також подати скаргу до Міністерства охорони здоров'я України.

"Хоча це не гарантує скасування рішення ЕКОПФО, таке звернення може ініціювати службову перевірку та додатковий розгляд справи" - підкреслив він.