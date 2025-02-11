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Как обжаловать отказ в статусе инвалидности после реформы МСЭК: разъяснение адвоката

Фото: как обжаловать решение экспертных команд (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине начала действовать новая система оценки инвалидности, заменив медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) на экспертные команды по оценке повседневного функционирования (ЭКОПФО). Если пациент не согласен с решением ЭКОПФО, он имеет несколько вариантов для обжалования.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Владислав Косач.

С 1 января 2025 года в Украине вступила в действие новая система оценки повседневного функционирования лиц, заменившая старые медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Согласно этой системе, решение об установлении инвалидности принимаются экспертными командами по оценке повседневного функционирования (ЭКОПФО).

Если пациент не согласен с заключением о предоставлении или отказе в статусе инвалидности, он имеет несколько юридических путей для защиты своих прав.

"Пациент может подать жалобу в высший орган, ответственный за работу ЭКОПФО. Учитывая то, что система является новой, конкретные процедуры и органы для обжалования могут еще устанавливаться", - отметил эксперт.

Поэтому, для получения разъяснений, рекомендуется обращаться в Министерство здравоохранения Украины или в местные департаменты здравоохранения.

Судебное обжалование решения

Если административное обжалование не дает результатов, пациент имеет право обратиться в административный суд для защиты своих прав. Иск подается в окружной административный суд по месту жительства пациента или по месту расположения ЭКОПФО.

Для подачи иска необходимо:

  • Обосновать незаконность или необоснованность заключения ЭКОПФО.
  • Приложить копию оспариваемого решения.
  • Приложить медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья пациента.
  • Заключения независимых врачей или экспертов (при наличии).
  • Документы, подтверждающие нарушение прав пациента.

Срок подачи иска обычно составляет 6 месяцев с момента получения решения.

Обращение к независимым экспертам

Для повышения шансов на успешное обжалование, пациент может пройти независимую медицинскую экспертизу в государственных или частных медицинских учреждениях.

Выводы таких экспертов могут быть использованы как весомые доказательства во время судебного процесса.

"В сложных случаях рекомендуется обратиться к адвокату, который специализируется на медицинском праве. Некоторые категории граждан могут получить бесплатную правовую помощь, в частности лица с инвалидностью, малообеспеченные граждане и т.д.", - отмечает эксперт.

Пациент может также подать жалобу в Министерство здравоохранения Украины.

"Хотя это не гарантирует отмены решения ЭКОПФО, такое обращение может инициировать служебную проверку и дополнительное рассмотрение дела", - подчеркнул он.

Напомним, что в 2024 году Кабинет министров принял постановление "О некоторых вопросах внедрения оценки повседневного функционирования лица". Оно определяет новый порядок проведения оценки и заменяет процесс медико-социальной экспертизы (МСЭК).

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