Как обжаловать отказ в статусе инвалидности после реформы МСЭК: разъяснение адвоката

С 1 января 2025 года в Украине вступила в действие новая система оценки повседневного функционирования лиц, заменившая старые медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Согласно этой системе, решение об установлении инвалидности принимаются экспертными командами по оценке повседневного функционирования (ЭКОПФО).

Если пациент не согласен с заключением о предоставлении или отказе в статусе инвалидности, он имеет несколько юридических путей для защиты своих прав.

"Пациент может подать жалобу в высший орган, ответственный за работу ЭКОПФО. Учитывая то, что система является новой, конкретные процедуры и органы для обжалования могут еще устанавливаться", - отметил эксперт.

Поэтому, для получения разъяснений, рекомендуется обращаться в Министерство здравоохранения Украины или в местные департаменты здравоохранения.

Судебное обжалование решения

Если административное обжалование не дает результатов, пациент имеет право обратиться в административный суд для защиты своих прав. Иск подается в окружной административный суд по месту жительства пациента или по месту расположения ЭКОПФО.

Для подачи иска необходимо:

Обосновать незаконность или необоснованность заключения ЭКОПФО.

Приложить копию оспариваемого решения.

Приложить медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья пациента.

Заключения независимых врачей или экспертов (при наличии).

Документы, подтверждающие нарушение прав пациента.

Срок подачи иска обычно составляет 6 месяцев с момента получения решения.

Обращение к независимым экспертам

Для повышения шансов на успешное обжалование, пациент может пройти независимую медицинскую экспертизу в государственных или частных медицинских учреждениях.

Выводы таких экспертов могут быть использованы как весомые доказательства во время судебного процесса.

"В сложных случаях рекомендуется обратиться к адвокату, который специализируется на медицинском праве. Некоторые категории граждан могут получить бесплатную правовую помощь, в частности лица с инвалидностью, малообеспеченные граждане и т.д.", - отмечает эксперт.

Пациент может также подать жалобу в Министерство здравоохранения Украины.

"Хотя это не гарантирует отмены решения ЭКОПФО, такое обращение может инициировать служебную проверку и дополнительное рассмотрение дела", - подчеркнул он.