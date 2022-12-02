Як організувати ефективне енергопостачання будинку

Більшість пристроїв у наших квартирах живляться від централізованої електромережі. Іноді виникають порушення, які можуть призвести до перебоїв у подачі електроенергії. Недолік електрики може мати різні наслідки, тому варто потурбуватися про адекватну захист у разі подібних ситуацій. Є два способи зменшити вплив міської електромережі на ритм вашої життя. Для цього використовують джерела безперебійного живлення (ДБЖ) або аварійні електрогенератори, ознайомитися з якими ви можете на сайті Storgom.ua. Всі ці пристрої забезпечують підвищену надійність системи і є додатковими джерелами енергії в разі тривалих перебоїв з електрикою. Про них і йтиметься розмова в цій статті.

Сучасні технології резервного енергопостачання будинку

Електрогенератори. Найбільш поширений спосіб організації автономного електропостачання та резервування електричної мережі - використання бензинових та дизельних генераторів. Поряд із такими перевагами, як наявність величезної кількості різноманітних порівняно недорогих моделей електростанцій з приводом від двигунів внутрішнього згоряння, існують у цих моделей і недоліки. Це велика собівартість виробленої електроенергії через високу ціну на паливо та необхідність у забезпеченні електричного навантаження близького до номіналу, тому що в іншому випадку собівартість електрики ще більше зростає та скорочується моторесурс приводного двигуна, який не призначений для тривалої роботи з навантаженням нижче 50% від номінальною.

Бензинові генератори ідеально підходять у разі перебоїв для подачі електроенергії, можуть використовуватись протягом кількох годин поспіль. Будуть чудовими помічниками і у приватних будинках, і на професійних майданчиках. Генератор з АВР функцією запускається автоматично після припинення подачі електроенергії зі стаціонарної мережі, завдяки чому забезпечує безперебійну роботу електроустановок. Автоматичне введення резерву швидко відновлює електропостачання без участі в цьому процесі людини. Є також двопаливні генератори, паливом для яких є газ/бензин. Це досить ефективні установки, вони дозволяють живити електроприлади на одному з двох запропонованих типів палива. Для користувача не важко підключити до генератора балон з газом своїми руками, без додаткової допомоги; Бензогенератор інверторного типу ідеально підходить для резервного енергопостачання у квартирі, на дачі, будівельному майданчику або на будь-якому іншому об'єкті. Інверторні генератори ідеальні для живлення чутливих до перепадів напруги електроприладів, але є один істотний мінус - такі установки обмежені в потужності; Дизельні генератори за вартістю дорожчі за бензинові, але вони використовують набагато більший ресурс двигуна та економію палива, що окупається в довгостроковій перспективі. Їх обирають власники невеликих виробничих майданчиків та комерційних установ, але нерідко вони зустрічаються і в заміських котеджах та на дачах;

Портативні зарядні станції. Це сучасний екологічний вид генераторів на акумуляторах. Їхні переваги в тому, що вони швидко і одночасно заряджаються від док станції, без проводів (у нижній частині power bank розташовані спеціальні магнітні контакти). Вони допоможуть забезпечити енергією всю необхідну електроніку та аварійне освітлення, якщо світло відключать надовго;

Сонячні батареї. Дозволяють легко перетворювати сонячне випромінювання на електрику. Основним компонентом сонячних батарей є так звані сонячні елементи, також звані фотоелектричними елементами, які відповідають за перетворення енергії сонячного світла на електрику. В невеликих будинках вони зазвичай розміщуються на дахах;

Джерело безперебійного живлення. Є невеликим пристроєм, що використовується для підтримки напруги у разі відключення електроенергії. ДБЖ можуть використовуватися для живлення акумуляторів та захисту електричних (пральні машини, холодильники) або електронних (сигналізація, настільні комп'ютери) пристроїв у разі відсутності живлення від мережі. Одним із можливих застосувань є електрозабезпечення опалювальних приладів. Найбільшою перевагою автономних ДБЖ є проста конструкція, оптимальна ціна та тривалий термін служби.

Висновки

Проблема резервного електропостачання в нашій країні стає дедалі актуальною, як для державних організацій, так і для приватних осіб. Вихід у цій ситуації - встановлення системи резервного живлення, яка створить ефективне енергопостачання вашого заміського чи приватного будинку. Враховуючи технічні характеристики та поставлені завдання, можна вибрати те обладнання, яке забезпечить автономне електропостачання приватного будинку на кілька днів або навіть тижнів у повністю автоматичному режимі.