Как организовать эффективное энергоснабжение дома

Большинство устройств в наших квартирах питаются от централизованной электросети. Иногда возникают нарушения, которые могут привести к перебоям в подаче электроэнергии. Недостаток электричества может иметь различные последствия, поэтому стоит позаботиться об адекватной защите в случае возникновения подобных ситуаций. Есть два способа уменьшить влияние городской электросети на ритм вашей жизни. Для этого используют либо источники бесперебойного питания (ИБП), либо аварийные электрогенераторы, ознакомиться с которыми вы можете на сайте Storgom.ua. Все эти устройства обеспечивают повышенную надежность системы и служат дополнительными источниками энергии в случае длительных перебоев с электричеством. О них и пойдет разговор в этой статье.

Современные технологии резервного энергоснабжения дома

Электрогенераторы. Наиболее распространенный способ организации автономного электроснабжения и резервирования электрической сети - использование бензиновых и дизельных генераторов. Наряду с такими достоинствами, как наличие огромного количества разнообразных сравнительно недорогих моделей электростанций с приводом от двигателей внутреннего сгорания, существуют у данных моделей и недостатки. Это большая себестоимость произведенной электроэнергии из-за высокой цены на топливо и необходимость в обеспечении электрической нагрузки близкой к номиналу, так как в противном случае себестоимость электричества еще больше возрастает и сокращается моторесурс приводного двигателя, который не предназначен для длительной работы с нагрузкой ниже 50% от номинальной.

Бензиновые генераторы идеально подходят в случае перебоев в подаче электроэнергии, могут использоваться в течение нескольких часов подряд. Будут отличными помощниками и в частных домах, и на профессиональных площадках. Генератор с АВР функцией запускается автоматически после прекращения подачи электроэнергии со стационарной сети, благодаря чему обеспечивает бесперебойную работу электроустановок. Автоматический ввод резерва быстро восстанавливает электроснабжение без участия в этом процессе человека. Есть также и двухтопливные генераторы, топливом для которых является газ/бензин. Это достаточно эффективные установки, они дают возможность питать электроприборы на одном из двух предложенных типов топлива. Для пользователя не составит никакого труда подключить к генератору баллон с газом своими руками, без дополнительной помощи; Бензогенератор инверторного типа идеально подходит для резервного энергоснабжения в квартире, на даче, строительной площадке либо на любом другом объекте. Инверторные генераторы идеальны для питания чувствительных к перепадам напряжения электроприборов, но есть у них один существенный минус - такие установки ограничены в мощности; Дизельные генераторы по стоимости дороже бензиновых, но они используют гораздо больший ресурс двигателя и экономию топлива, что окупается в долгосрочной перспективе. Их выбирают владельцы небольших производственных площадок и коммерческих учреждений, но нередко они встречаются и в загородных коттеджах и на дачах;

Портативные зарядные станции. Это современный экологический вид генераторов на аккумуляторах. Их достоинства в том, что они быстро и одновременно заряжаются от док станции, без проводов (в нижней части power bank расположены специальные магнитные контакты). Они помогут обеспечить энергией всю необходимую электронику и аварийное освещение, если свет отключат надолго;

Солнечные батареи. Позволяют легко преобразовывать солнечное излучение в электричество. Основным компонентом солнечных батарей являются так называемые солнечные элементы, также называемые фотоэлектрическими элементами, которые отвечают за преобразование энергии солнечного света в электричество. В домах на одну семью они обычно размещаются на крышах;

Источник бесперебойного питания. Представляет собой небольшое устройство, используемое для поддержания напряжения в случае отключения электроэнергии. ИБП могут использоваться для питания аккумуляторов и защиты электрических (стиральные машины, холодильники) или электронных (сигнализация, настольные компьютеры) устройств в случае отсутствия питания от сети. Одним из возможных применений также является электрообеспечение отопительных приборов. Самым большим преимуществом автономных ИБП являются простая конструкция, оптимальная цена и длительный срок службы.

Вместо заключения

Проблема резервного электроснабжения в нашей стране становится все более актуальной, как для государственных организаций, так и для частных лиц. Выход в данной ситуации - установка системы резервного питания, которая создаст эффективное энергоснабжение вашего загородного или частного дома. Учитывая технические характеристики и поставленные задачи можно выбрать то оборудование, которое обеспечит автономное электроснабжение частного дома на несколько дней или даже недель в полностью автоматическом режиме.