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Як онлайн перевірити стан готовності документів: покрокова інструкція

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Україна, Неділя 23 квітня 2023 13:39
Як онлайн перевірити стан готовності документів: покрокова інструкція Фото: українцям розповіли, як перевірити готовність ID-картки чи закордонного паспорта під час оформлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українці, які подали заяву на оформлення ID-картки чи закордонного паспорта, можуть перевірити готовність своїх документів без відвідин підрозділів Державної міграційної служби (ДМС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Так, для цього достатньо скористатися онлайн-сервісом "Перевірка стану оформлення документів".

За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • ID-картка, посвідка на тимчасове проживання;
  • посвідка на постійне проживання;
  • дозвіл на імміграцію в Україну;
  • продовження строку перебування в Україні.

Щоб перевірити стан оформлення зазначених вище документів в онлайн-сервісі, замовник має виконати такі кроки:

1) вибрати тип документа, стан виготовлення якого потрібно перевірити;
2) вказати, для кого виготовляється паспорт;
3) ввести дані документа, на підставі якого здійснювалось оформлення;
4) ввести серію (за наявності) та номер цього документа;
5) дочекатися інформації стосовно готовності документа.

При введенні серії та номера документа необхідно враховувати таке:

  • серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, а свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі;
  • якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один із трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I залежно від того, яку з них оператор ввів під час оформлення;
  • серію та номер документа іноземця або особи без громадянства вводять без розділових знаків: крапки, коми, тире.

Важливо. Готовність документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.

Як повідомлялось, в Україні під час дії воєнного стану збільшили термін дії низки персональних документів громадян нашої країни, а також іноземців.

Нагадаємо також, що довідку внутрішньо переміщеної особи знову можна отримати через "Дію".

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