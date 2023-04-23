Як онлайн перевірити стан готовності документів: покрокова інструкція
Українці, які подали заяву на оформлення ID-картки чи закордонного паспорта, можуть перевірити готовність своїх документів без відвідин підрозділів Державної міграційної служби (ДМС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Так, для цього достатньо скористатися онлайн-сервісом "Перевірка стану оформлення документів".
За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- ID-картка, посвідка на тимчасове проживання;
- посвідка на постійне проживання;
- дозвіл на імміграцію в Україну;
- продовження строку перебування в Україні.
Щоб перевірити стан оформлення зазначених вище документів в онлайн-сервісі, замовник має виконати такі кроки:
1) вибрати тип документа, стан виготовлення якого потрібно перевірити;
2) вказати, для кого виготовляється паспорт;
3) ввести дані документа, на підставі якого здійснювалось оформлення;
4) ввести серію (за наявності) та номер цього документа;
5) дочекатися інформації стосовно готовності документа.
При введенні серії та номера документа необхідно враховувати таке:
- серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, а свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі;
- якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один із трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I залежно від того, яку з них оператор ввів під час оформлення;
- серію та номер документа іноземця або особи без громадянства вводять без розділових знаків: крапки, коми, тире.
Важливо. Готовність документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.
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