Как онлайн проверить состояние готовности документов: пошаговая инструкция
Украинцы, подавшие заявление на оформление ID-карты или загранпаспорта, могут проверить готовность своих документов без посещения подразделений Государственной миграционной службы (ГМС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Так, для этого достаточно воспользоваться онлайн-сервисом "Проверка состояния оформления документов".
С помощью сервиса можно проверить состояние оформления следующих документов:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- ID-карта, вид на временное проживание;
- вид на постоянное проживание;
- разрешение на иммиграцию в Украину;
- продление срока пребывания в Украине.
Чтобы проверить состояние оформления указанных выше документов в онлайн-сервисе, заказчик должен выполнить следующие шаги:
1) выбрать тип документа, состояние изготовления которого следует проверить;
2) указать, для кого производится паспорт;
3) ввести данные документа, из которого осуществлялось оформление;
4) ввести серию (при наличии) и номер этого документа;
5) дождаться информации о готовности документа.
При вводе серии и номера документа необходимо учитывать следующее:
- серия паспорта в форме книжечки вводится заглавными украинскими буквами, а свидетельства о рождении - как указано в самом документе;
- если серия свидетельства о рождении начинается с 1 или I, в базе может быть один из трех вариантов написания: цифра 1, украинская буква I, латинская буква I в зависимости от того, какую из них оператор ввел при оформлении;
- серию и номер документа иностранца или лица без гражданства вводят без знаков препинания: точки, запятые, тире.
Важно. Готовность документа можно проверить уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГМС.
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