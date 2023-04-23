Как онлайн проверить состояние готовности документов: пошаговая инструкция

Украинцы, подавшие заявление на оформление ID-карты или загранпаспорта, могут проверить готовность своих документов без посещения подразделений Государственной миграционной службы (ГМС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Так, для этого достаточно воспользоваться онлайн-сервисом "Проверка состояния оформления документов".

С помощью сервиса можно проверить состояние оформления следующих документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

ID-карта, вид на временное проживание;

вид на постоянное проживание;

разрешение на иммиграцию в Украину;

продление срока пребывания в Украине.

Чтобы проверить состояние оформления указанных выше документов в онлайн-сервисе, заказчик должен выполнить следующие шаги:

1) выбрать тип документа, состояние изготовления которого следует проверить;

2) указать, для кого производится паспорт;

3) ввести данные документа, из которого осуществлялось оформление;

4) ввести серию (при наличии) и номер этого документа;

5) дождаться информации о готовности документа.

При вводе серии и номера документа необходимо учитывать следующее:

серия паспорта в форме книжечки вводится заглавными украинскими буквами, а свидетельства о рождении - как указано в самом документе;

если серия свидетельства о рождении начинается с 1 или I, в базе может быть один из трех вариантов написания: цифра 1, украинская буква I, латинская буква I в зависимости от того, какую из них оператор ввел при оформлении;

серию и номер документа иностранца или лица без гражданства вводят без знаков препинания: точки, запятые, тире.

Важно. Готовность документа можно проверить уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГМС.

Как сообщалось, в Украине во время действия военного положения увеличили срок действия ряда персональных документов граждан нашей страны, а также иностранцев.

Напомним также, что справку внутренне перемещенного лица снова можно получить через "Дію".