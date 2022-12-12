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Як окупантам здатися в полон українському дрону: наглядне пояснення від ЗСУ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Збройних силах України пояснили росіянам, як вони можуть вберегти своє життя та здатися в полон українському дрону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Дрони вирішили застосувати для того, аби зробити взяття в полон більш безпечнішим.

Зазначається, що в першу чергу необхідно зв'язатися з проєктом "Хочу жить", який надасть подальші інструкції й за необхідності повідомить координати відправної точки.

"Отримавши верифікацію, вирушайте на місце в точно зазначений час. Слід пам'ятати, що точність і своєчасність прибуття - критично важлива, враховуючи час польоту квадрокоптера. За можливості додатково повідомте ЗСУ про прибуття на місце. Побачивши в зоні видимості квадрокоптер, необхідно встановити з ним візуальний контакт. Підніми руки в сторони й вгору, повідомляючи таким чином про готовність виконувати подальші команди", - зазначається у відео.

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