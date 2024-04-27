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Як оформити закордонний паспорт для дитини: алгоритм дій

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Громадяни України мають можливість оформити закордонний паспорт. Цей документ доступний для осіб будь-якого віку, включаючи новонароджених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Для дітей паспорт видається з терміном дії чотири роки. Якщо закордонний паспорт оформлюється для дитини, якій вже виповнилося 16 років, то документ буде діяти 10 років.

Документи для закордонного паспорта дитині від 16 років:

  • паспорт громадянина України;
  • індивідуальний податковий номер фізичної особи-платника податків.

Для закордонного паспорта дитині до 16 років необхідно, щоб документи подавав один із батьків з паспортом громадянина України, свідоцтвом про народження дитини (оригінали).

Якщо дитині до 12 років, необхідна особиста присутність дитини або фото 10х15 см, якщо дитина старша за 12 років, то її присутність обов’язкова.

При цьому, якщо закордонний паспорт оформлюється для дитини від 14 років, то необхідно паспорт громадянина України у формі ID-картки або е-паспорт.

 

Раніше повідомлялося, що в Україні зросли ціни на оформлення закордонного паспорта.

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