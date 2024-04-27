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Как оформить загранпаспорт для ребенка: алгоритм действий

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Граждане Украины имеют возможность оформить загранпаспорт. Этот документ доступен для лиц любого возраста, включая новорожденных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Для детей паспорт выдается со сроком действия четыре года. Если загранпаспорт оформляется для ребенка, которому уже исполнилось 16 лет, то документ будет действовать 10 лет.

Документы для загранпаспорта ребенку от 16 лет:

  • паспорт гражданина Украины;
  • индивидуальный налоговый номер физического лица-налогоплательщика.

Для загранпаспорта ребенку до 16 лет необходимо, чтобы документы подавал один из родителей с паспортом гражданина Украины, свидетельством о рождении ребенка (оригиналы).

Если ребенку до 12 лет, необходимо личное присутствие ребенка или фото 10х15 см, если ребенок старше 12 лет, то его присутствие обязательно.

При этом, если загранпаспорт оформляется для ребенка от 14 лет, то необходимо паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или е-паспорт.

 

Ранее сообщалось, что в Украине выросли цены на оформление загранпаспорта.

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