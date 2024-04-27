Как оформить загранпаспорт для ребенка: алгоритм действий

Для детей паспорт выдается со сроком действия четыре года. Если загранпаспорт оформляется для ребенка, которому уже исполнилось 16 лет, то документ будет действовать 10 лет.

Документы для загранпаспорта ребенку от 16 лет:

паспорт гражданина Украины;

индивидуальный налоговый номер физического лица-налогоплательщика.

Для загранпаспорта ребенку до 16 лет необходимо, чтобы документы подавал один из родителей с паспортом гражданина Украины, свидетельством о рождении ребенка (оригиналы).

Если ребенку до 12 лет, необходимо личное присутствие ребенка или фото 10х15 см, если ребенок старше 12 лет, то его присутствие обязательно.

При этом, если загранпаспорт оформляется для ребенка от 14 лет, то необходимо паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или е-паспорт.