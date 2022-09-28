UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як оформити субсидії переселенцям: роз'яснення Мінсоцополітики

Фото: переселенці можуть отримати субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Переселенці можуть оформити субсидії на сплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно подати договір оренди житла або довідку внутрішньо переміщеної особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр соціальної політики України Віталій Музиченко.

Як зазначив чиновник, у загальному випадку для отримання субсидій потрібно подати тільки заяву та декларацію.

"Якщо людина звертається за субсидією не за своїм зареєстрованим місцем проживання, то вона має підтвердити документально, на підставі чого вона тут проживає: це договір оренди житла або довідка внутрішньо переміщеної особи", - сказав Музиченко.

Нагадаємо, через падіння доходів громадян очікується збільшення кількості отримувачів субсидій в Україні. Усього їх отримають 2,5-2,7 млн осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні