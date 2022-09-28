Как переселенцам оформить субсидии: разъяснение Минсоцполитики

Переселенцы могут оформить субсидии в оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно представить договор аренды жилья или справку внутри перемещенного лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр социальной политики Украины Виталий Музыченко .

Как отметил чиновник, в общем случае для получения субсидий необходимо подать только заявление и декларацию. "Если человек обращается за субсидией не за своим зарегистрированным местом жительства, то он должен подтвердить документально, на основании чего он здесь проживает: это договор аренды жилья или справка внутренне перемещенного лица", - сказал Музыченко.