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Как переселенцам оформить субсидии: разъяснение Минсоцполитики

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Украина, Среда 28 сентября 2022 13:18
Как переселенцам оформить субсидии: разъяснение Минсоцполитики Фото: переселенцы могут получить субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Переселенцы могут оформить субсидии в оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно представить договор аренды жилья или справку внутри перемещенного лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр социальной политики Украины Виталий Музыченко .

Как отметил чиновник, в общем случае для получения субсидий необходимо подать только заявление и декларацию.

"Если человек обращается за субсидией не за своим зарегистрированным местом жительства, то он должен подтвердить документально, на основании чего он здесь проживает: это договор аренды жилья или справка внутренне перемещенного лица", - сказал Музыченко.

Напомним, из-за падения доходов граждан ожидается увеличение количества получателей субсидий в Украине. Всего их получат 2,5-2,7 млн человек.

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