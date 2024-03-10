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Як оформити опіку чи піклування за дитиною: відповідь Мінсоцполітики

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кожній дитині потрібна родина. У випадку, якщо вона стає сиротою або залишається без батьківського піклування, повнолітній родич може взяти на себе роль опікуна чи піклувальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства соціальної політики в Facebook.

Така форма сімейного виховання є найпоширенішою в Україні.

Процес оформлення опіки чи піклування включає такі кроки:

  • Кандидат подає заяву і необхідні документи через Дію або в Службу у справах дітей (ССД).
  • ССД перевіряє представлені документи та проводить візит до сім'ї кандидата для оцінки умов проживання та складає акт.
  • Кандидат проходить навчання, якщо це необхідно.
  • ССД реєструє кандидата та готує висновок.
  • Райдержадміністрація, виконавчий орган міської, сільської, селищної ради або суд приймає рішення про призначення опіки чи піклування.
  • Якщо дитина перебувала у закладі до оформлення опіки чи піклування, вона знову об'єднується з родиною опікуна чи піклувальника. Якщо дитина вже проживала у цій сім'ї, їй просто надається статус дитини, над якою встановлено опіку чи піклування.
 

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