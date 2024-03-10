Як оформити опіку чи піклування за дитиною: відповідь Мінсоцполітики

Така форма сімейного виховання є найпоширенішою в Україні.
Процес оформлення опіки чи піклування включає такі кроки:
Кандидат подає заяву і необхідні документи через Дію або в Службу у справах дітей (ССД).
ССД перевіряє представлені документи та проводить візит до сім'ї кандидата для оцінки умов проживання та складає акт.
Кандидат проходить навчання, якщо це необхідно.
ССД реєструє кандидата та готує висновок.
Райдержадміністрація, виконавчий орган міської, сільської, селищної ради або суд приймає рішення про призначення опіки чи піклування.
Якщо дитина перебувала у закладі до оформлення опіки чи піклування, вона знову об'єднується з родиною опікуна чи піклувальника. Якщо дитина вже проживала у цій сім'ї, їй просто надається статус дитини, над якою встановлено опіку чи піклування.