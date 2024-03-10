Как оформить опеку или попечительство за ребенком: ответ Минсоцполитики

Такая форма семейного воспитания является самой распространенной в Украине.
Процесс оформления опеки или попечительства включает следующие шаги:
Кандидат подает заявление и необходимые документы через Дію или в Службу по делам детей (ССД).
ССД проверяет представленные документы и проводит визит в семью кандидата для оценки условий проживания и составляет акт.
Кандидат проходит обучение, если это необходимо.
ССД регистрирует кандидата и готовит заключение.
Райгосадминистрация, исполнительный орган городского, сельского, поселкового совета или суд принимает решение о назначении опеки или попечительства.
Если ребенок находился в учреждении до оформления опеки или попечительства, он снова объединяется с семьей опекуна или попечителя. Если ребенок уже проживал в этой семье, ему просто предоставляется статус ребенка, над которым установлена опека или попечительство.