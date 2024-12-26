Как оформить электронное пенсионное удостоверение и добавить его в "Дію": пошаговая инструкция

Пенсионеры Украины теперь могут получить электронное пенсионное удостоверение, которое будет отображаться исключительно в мобильном приложении "Дія". Новый сервис позволяет выбрать электронный формат документа без необходимости его оформления на бумаге или в форме платежной карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

После успешного оформления электронное пенсионное удостоверение по возрасту формируется в мобильном приложении "Дія" автоматически. Что касается других видов удостоверений (по инвалидности, по потере кормильца, за выслугу лет), то их нужно добавить вручную: в приложении нажмите "Добавить документ" - "Пенсионное удостоверение".

Результаты обработки заявления можно отследить в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения" на портале.

Для того, чтобы заказать услугу на портале ПФУ:

Ранее РБК-Украина писало, что пенсионеры могут оформить пенсионное удостоверение как лично, так и онлайн. Заявление можно подать через веб-портал Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или в любом сервисном центре ПФУ. Для онлайн-заявки нужны сканированные копии паспорта, налогового номера, фотографии и подписи. При личном обращении нужно предоставить оригиналы документов и фото. Процедура доступна независимо от места учета пенсионера.

В случае потери пенсионного удостоверения пенсионер может получить новый документ как в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, так и дистанционно через онлайн-сервисы. РБК-Украина рассказывало, как это сделать и какие документы нужны.

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