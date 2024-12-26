ua en ru
Чт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Как оформить электронное пенсионное удостоверение и добавить его в "Дію": пошаговая инструкция

Четверг 26 декабря 2024 19:47
UA EN RU
Как оформить электронное пенсионное удостоверение и добавить его в "Дію": пошаговая инструкция Фото: Оформление электронного пенсионного удостоверения (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Пенсионеры Украины теперь могут получить электронное пенсионное удостоверение, которое будет отображаться исключительно в мобильном приложении "Дія". Новый сервис позволяет выбрать электронный формат документа без необходимости его оформления на бумаге или в форме платежной карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как оформить е-пенсионное удостоверение

Сервис доступен через веб-портал электронных услуг ПФУ или в ближайшем сервисном центре Фонда.

Перед подачей заявления необходимо подготовить скан-копии таких документов:

  • справка о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (РНУКПН)
  • паспорт гражданина Украины
  • цветная фотография (размером 3*2,5 мм, сделанная не позднее чем 6 месяцев назад, лицо занимает 70-80% фото)
  • физическая подпись черного цвета в формате .jpg

Для того, чтобы заказать услугу на портале ПФУ:

  • авторизуйтесь на портале https://portal.pfu.gov.ua с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)
  • в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения"
  • выберите опцию изготовления пенсионного удостоверения в электронной форме
  • ознакомьтесь с инструкцией и нажмите "Продолжить"
  • заполните онлайн-форму, добавьте скан-копии документов и нажмите "Сформировать заявление"
  • проверьте данные и отправьте заявление в ПФУ, подписав его с помощью КЭП

Результаты обработки заявления можно отследить в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения" на портале.

Как добавить удостоверение в "Дію"

После успешного оформления электронное пенсионное удостоверение по возрасту формируется в мобильном приложении "Дія" автоматически. Что касается других видов удостоверений (по инвалидности, по потере кормильца, за выслугу лет), то их нужно добавить вручную: в приложении нажмите "Добавить документ" - "Пенсионное удостоверение".

Ранее РБК-Украина писало, что пенсионеры могут оформить пенсионное удостоверение как лично, так и онлайн. Заявление можно подать через веб-портал Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или в любом сервисном центре ПФУ. Для онлайн-заявки нужны сканированные копии паспорта, налогового номера, фотографии и подписи. При личном обращении нужно предоставить оригиналы документов и фото. Процедура доступна независимо от места учета пенсионера.

В случае потери пенсионного удостоверения пенсионер может получить новый документ как в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, так и дистанционно через онлайн-сервисы. РБК-Украина рассказывало, как это сделать и какие документы нужны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Дия
NEWS
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
DAILY
Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может