Як оформити довідку про інвалідність за кордоном: пояснення

"Якщо ви опинилися за кордоном під час воєнного стану та потребуєте оформлення інвалідності - це можна зробити дистанційно", - заявили в МОЗ.

Для цього у вас мають бути на руках:

медичні документи;

обстеження.

Їх ви маєте надіслати сімейному лікарю або лікарю-куратору на території України для оформлення форми 088/о "Направлення на МСЕК". Важливо: надсилайте документи українською мовою.

Після отримання ваших документів, їх розглядатиме лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). За її рішенням вас скерують на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для проведення експертизи й встановлення інвалідності.

"Якщо у разі звернення для встановлення інвалідності особа не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я", - наголосили в міністерстві.

Експертиза здійснюється за направленням ЛКК незалежно від вашого місця реєстрації, проживання чи перебування.

Для тих осіб, які знаходяться за кордоном і яким необхідно поновити довідку про інвалідність і повторно пройти МСЕК, постановою КМУ від 30.03.2022 № 390 продовжено строк дії інвалідності на весь термін дії воєнного стану на території України та ще на 6 місяців після його припинення чи скасування.

Як замінити дитячу довідку, коли дитина досягла 18 років

Довідку про інвалідність дитини, коли вона досягає 18-річного віку, можна також оновити й отримати вже "дорослу" довідку заочно, перебуваючи за кордоном. Для цього також потрібно звернутись до вашого сімейного лікаря чи лікаря-куратора в Україні.

Для отримання нової довідки дитина має пройти обстеження в тій країні, де вона знаходиться. Після чого перекласти всі результати й медичні довідки українською мовою та направити до обраного вами лікаря в Україні.

Своєю чергою лікар оформить форму 088/о, а ЛКК направить документи на медико-соціальну експертну комісію для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.