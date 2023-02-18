Как оформить справку об инвалидности за границей: объяснение

"Если вы оказались за границей во время военного положения и нуждаетесь в оформлении инвалидности - это можно сделать дистанционно", - заявили в Минздраве.

Для этого у вас должны быть на руках:

медицинские документы;

обследование.

Их вы должны отправить семейному врачу или врачу-куратору на территории Украины для оформления формы 088/о "Направление на МСЭК". Важно: присылайте документы на украинском языке.

После получения ваших документов их будет рассматривать врачебно-консультативная комиссия (ЛКК). По ее решению вас направят на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) для проведения экспертизы и установления инвалидности.

"Если в случае обращения для установления инвалидности лицо не может прибыть на осмотр в МСЭК, комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения", - подчеркнули в министерстве.

Экспертиза осуществляется по направлению ЛКК независимо от места регистрации, проживания или пребывания.

Для лиц, находящихся за границей и которым необходимо восстановить справку об инвалидности и повторно пройти МСЭК, постановлением КМУ от 30.03.2022 № 390 продлен срок действия инвалидности на весь срок действия военного положения на территории Украины и еще на 6 месяцев после его прекращения или отмена.

Как заменить детскую справку, когда ребенок достиг 18 лет

Справку об инвалидности ребенка, когда она достигает 18-летнего возраста, можно также обновить и получить уже "взрослую" справку заочно, находясь за границей. Для этого также нужно обратиться к вашему семейному врачу или врачу-куратору в Украине.

Для получения новой справки ребенок должен пройти обследование в той стране, где он находится. После чего перевести все результаты и медицинские справки на украинский язык и направить к избранному врачу в Украине.

В свою очередь врач оформит форму 088/о, а ЛКК направит документы на медико-социальную экспертную комиссию для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.