Як оформити допомогу по безробіттю через "Дію": інструкція

Українці мають змогу оформити допомогу по безробіттю в онлайн-режимі. Це можна зробити через "Дію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Подати заяву можна як через портал, так і в застосунку "Дія". Українці можуть:
Як стати на облік в центр зайнятості
Щоб зробити це, необхідно мати електронний підпис (кваліфікований електронний підпис). Потім потрібно:
Пізніше Ви отримаєте на пошту лист від Державного центру зайнятості з рішенням щодо отримання статусу безробітного та призначення виплат допомоги по безробіттю. Також відстежувати статус заяви можна в особистому кабінеті.
Нагадаємо, Кабмін пропонує підвищити розмір мінімальної допомоги по безробіттю для деяких українців. Мова йде про людей без страхового стажу та тих, хто працював протягом останнього року менше 7 місяців.
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