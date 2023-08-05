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Як оформити допомогу по безробіттю через "Дію": інструкція

Фото: у "Дії" можна подати заяву на допомогу по безробіттю (diia.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українці мають змогу оформити допомогу по безробіттю в онлайн-режимі. Це можна зробити через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Подати заяву можна як через портал, так і в застосунку "Дія". Українці можуть:

  • подати заяву про надання статусу безробітного;
  • поновити статус безробітного;
  • подати заяву про призначення або поновлення допомоги по безробіттю.

Як стати на облік в центр зайнятості

Щоб зробити це, необхідно мати електронний підпис (кваліфікований електронний підпис). Потім потрібно:

  • Зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
  • Перевірити особисті дані у профілі користувача.
  • Знайти послугу Допомога по безробіттю.
  • Заповнити заяву, відповідаючи на запитання в анкеті.
  • Обрати зручний для вас центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування
  • Вказати номер IBAN свого соціального рахунку та додати необхідні документи.
  • Підписати та надіслати заявки на отримання статусу безробітного та на призначення виплати допомоги по безробіттю.

Пізніше Ви отримаєте на пошту лист від Державного центру зайнятості з рішенням щодо отримання статусу безробітного та призначення виплат допомоги по безробіттю. Також відстежувати статус заяви можна в особистому кабінеті.

Нагадаємо, Кабмін пропонує підвищити розмір мінімальної допомоги по безробіттю для деяких українців. Мова йде про людей без страхового стажу та тих, хто працював протягом останнього року менше 7 місяців.

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