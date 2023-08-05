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Как оформить пособие по безработице через "Дію": инструкция

Фото: в "Дії" можно подать заявление на пособие по безработице (diia.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы имеют возможность оформить пособие по безработице в онлайн-режиме. Это можно сделать через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Подать заявление можно как через портал, так и в приложении "Дія". Украинцы могут:

  • подать заявление о предоставлении статуса безработного;
  • восстановить статус безработного;
  • подать заявление о назначении или возобновлении пособия по безработице.

Как встать на учет в центр занятости

Чтобы сделать это, необходимо иметь электронную подпись (квалифицированная электронная подпись). Затем нужно:

  • Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина с помощью электронной подписи на diia.gov.ua.
  • Проверить личные данные в профиле пользователя.
  • Найти услугу Пособие по безработице.
  • Заполнить заявление, отвечая на вопросы в анкете.
  • Выбрать удобный для вас центр занятости, независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания
  • Указать номер IBAN социального счета и добавить необходимые документы.
  • Подписать и отправить заявки на получение статуса безработного и на назначение выплаты пособия по безработице.

Позже Вы получите на почту письмо от Государственного центра занятости с решением о получении статуса безработного и назначении выплат пособия по безработице. Также отслеживать статус заявления можно в личном кабинете.

Напомним, Кабмин предлагает повысить размер минимального пособия по безработице для некоторых украинцев. Речь идет о людях без страхового стажа и тех, кто работал в течение последнего года менее 7 месяцев.

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