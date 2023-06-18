Як очистити та знезаразити воду в домашніх умовах: рекомендації МОЗ

Вода з колодязів, прибудинкових свердловин та водойм може бути небезпечною. Її можна очистити та знезаразити воду в домашніх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Міністерства охорони здоров'я.

Перевірити, чи придатна вода для використання, можна за кольором та запахом:

спочатку потрібно набрати половину або третину пляшки та інтенсивно її потрусити. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання;

якщо є хімічний, бензиновий або інший неприємний запах - вода небезпечна;

оцініть колір води, наливши її у білий посуд, або огляньте в прозорому посуді на білому фоні.

Як очистити воду вдома

Активоване вугілля

Знезаразити воду в домашніх умовах можна активованим вугіллям. На літр потрібно 5 таблеток, їх краще подрібнити. МОЗ радить почекати щонайменше 8 годин, щоб вода стала безпечною для використання.

Кип'ятіння

Кип'ятити воду необхідно мінімум 10 хвилин, після чого дати їй відстоятися. Зберігати таку воду радять у закритій тарі і додатково очищувати.

Таблетки з активним хлором

Перед використанням потрібно уважно вивчити інструкцію. Такі таблетки мають антибактеріальні властивості та великий термін придатності.

Йод

Можна використовувати лише в екстрених випадках. На літр води потрібно 3-4 краплі спиртового розчину йоду. Після знезараження воду потрібно профільтрувати через побутовий фільтр. Перш ніж пити, треба зачекати не менше години.

Небезпечна вода

Підрив росіянам Каховської ГЕС призвів до техногенної катастрофи та екоциду. Вода з Каховського водосховища затопила території Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Дії окупантів викликали масовий мор риби. За підрахунками уряду, армія РФ завдали довкіллю збитків на 55 млрд гривень. Жителям постраждалих регіонів заборонили ловити та споживати рибу. МОЗ закликає пити лише бутильовану воду.

Які ризики несе повінь через підрив Каховської ГЕС і чи є загроза епідемії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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