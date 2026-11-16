Як "оборонка" відреагувала на нові правила бронювання: пояснення експерта

"Очевидно, що вирішувати проблеми мобілізації в масштабі країни треба не за рахунок обмеження галузі ОПК. Це наша обороноздатність. Звісно, що урізання квоти до 85% (як пропонувалося в першій редакції - ред.) - це абсолютно неприпустимо", - зазначила Мішкіна.

Також зараз має запрацювати Координаційний центр, до якого увійде мінімум 17 представників різних інституцій. ТСУ його теж бачить як додаткову перепону при ухваленні рішень. Зважаючи на все це можна дійти висновку: держава ускладнює те, що навпаки варто підтримувати.

"Чи вважаємо ми, що 95% - це компроміс? Ні, не вважаємо, ми все одно переконані, що маємо зберегти 100% бронювання. Ці відсотки можна урізати до безкінечності. В наші часи оборонну галузь треба захищати, давати можливості людям працювати, адже сьогодні є великий попит на людей, попит на масштабування виробництва", - додала виконавча директорка Технологічних Сил України.

Окрім того, постійні кола перепідтвердження критичності і бронювання співробітників, доведення, що тобі треба ця людина, забирають купу часу. Держава створює складнощі там, де їх не має бути.

Зараз тривають напрацювання щодо того, як же запрацює новий механізм. Технологічні Сили продовжують працювати з Міноборони, обговорювати, якими можуть бути умови для перехідного періоду, наголошують на важливості не перепідтверджувати критичність щодвамісяці.

Раніше РБК-Україна писало, що статус критичності підприємств, термін дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року.

Для забезпечення безперебійної роботи критично важливих підприємств під час переходу на оновлену систему бронювання підготували проєкт акту, який передбачає запровадження перехідного періоду.