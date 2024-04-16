Як новий лідер "Челсі" покером забезпечив фіаско "Евертона" Миколенка: відео
Лондонський "Челсі" розтрощив ліверпульський "Евертон" у 33-му турі англійської Прем'єр-ліги. Головним героєм "синіх" став півзахисник Коул Палмер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Англія, Прем'єр-ліга, 33-й тур
"Челсі" – "Евертон" – 6:0
Голи: Палмер, 13, 18, 29, 64 (пенальті), Джексон, 44, Гілкріст, 90
На 13-й хвилині лондонці вийшли вперед – Палмер зіграв у стінку з Джексоном і з лінії штрафного технічно поклав у лівий кут. А через п'ять хвилин англієць зіграв головою на добиванні з меж воротарського. Під завісу першої третини Палмер відзначився втретє, відправивши м'яч у порожні ворота після помилки Пікфорда.
Перед перервою до розгрому приєднався Джексон. Форвард у два дотики з меж штрафного скористався передачею Кукурельї. У другій половині "Челсі" забив ще двічі. На 64-й хвилині Палмер реалізував одинадцятиметровий за фол проти Мадуеке. Добив "Евертон" Гілкріст, зігравши на добиванні на останній хвилині.
Михайло Мудрик вийшов у старті "синіх" і провів на полі 80 хвилин. Результативними діями українець не відзначився. Тим часом Віталій Миколенко відіграв усі 90 хвилин за "ірисок".
"Челсі" завдяки перемозі піднявся на 9-те місце в турнірній таблиці АПЛ (47 очок). Відстань до топ-6 скоротилася всього до трьох пунктів. Тим часом "Евертон" іде на 16-й позиції, випереджаючи зону вильоту лише на два очки.
До слова, раніше розібрали кінець чемпіонської серії Комана з "Баварії".
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