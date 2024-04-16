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Как новый лидер "Челси" покером обеспечил фиаско "Эвертона" Миколенко: видео

Лондон, Вторник 16 апреля 2024 10:22
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Как новый лидер "Челси" покером обеспечил фиаско "Эвертона" Миколенко: видео Фото: Коул Палмер впервые в карьере забил четыре мяча за матч (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Челси" разбил ливерпульский "Эвертон" в 33-м туре английской Премьер-лиги. Главным героем "синих" стал полузащитник Коул Палмер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 33-й тур

"Челси" – "Эвертон" – 6:0

Голы: Палмер, 13, 18, 29, 64 (пенальти), Джексон, 44, Гилкрист, 90

На 13-й минуте лондонцы вышли вперед – Палмер сыграл в стенку с Джексоном и с линии штрафной технично уложил в левый угол. А пять минут спустя англичанин сыграл головой на добивании из пределов вратарской. Под занавес первой трети Палмер отличился в третий раз, отправив мяч в пустые ворота после ошибки Пикфорда.

Перед перерывом к разгрому присоединился Джексон. Форвард в два касания из пределов штрафной воспользовался передачей Кукурельи. Во второй половине "Челси" забил еще дважды. На 64-й минуте Палмер реализовал одиннадцатиметровый за фол против Мадуэке. Добил "Эвертон" Гилкрист, сыграв на добивании на последней минуте.

Михаил Мудрик вышел в старте "синих" и провел на поле 80 минут. Результативными действиями украинец не отличился. Тем временем Виталий Миколенко отыграл все 90 минут за "ирисок".

"Челси" благодаря победе поднялся на 9-е место в турнирной таблице АПЛ (47 очков). Расстояние до топ-6 сократилось всего до трех пунктов. Тем временем "Эвертон" идет на 16-й позиции, опережая зону вылета только на два очка.

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