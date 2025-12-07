Як носити екошкіру цієї зими: стильні поєднання від дружини Віктора Павліка

Які "луки" вибрала дружина Павліка

Елегантний сарафан винного кольору

Одним із центральних елементів став сарафан довжини міді глибокого бордового відтінку. Завдяки стриманому фасону та вертикальним рельєфним швам він формує подовжений силует і має дорогий вигляд навіть у базових поєднаннях.

Образ із масивними черевиками

У першому варіанті Репяхова поєднала сарафан з грубими чорними черевиками на тракторній підошві. Такий контраст жіночного крою і брутального взуття відповідає сучасному тренду на tough glamour. Це мінімалістичний, але сміливий кежуал-варіант.

Як носити екошкіру взимку 2026 (скриншот)

Діловий образ із сорочкою

Інший спосіб стилізації - поєднання сарафана з класичною блакитною сорочкою небесного відтінку.

Завдяки коміру і світлому кольору образ одразу набуває більш офісного звучання, а багатошаровість робить його актуальним для прохолодної погоди. Масивні черевики залишаються основним акцентом, зберігаючи сучасну гостроту "лука".

Дружина Віктора Павліка (скриншот)

Чорний мінісарафан для сміливих образів

Для вечірніх виходів Катерина обрала чорний короткий сарафан з екошкіри. Такий фасон дозволяє створювати яскраві, контрастні та експресивні образи.

Французький шик з білим гольфом

У першій версії Репяхова додала до сарафана білий приталений гольф з високим коміром і чорний берет. Контрастна чорно-біла гама і французький акцент у вигляді головного убору надають образу легкості та елегантності.

Катерина Репяхова задає тренди (скриншот)

Вечірній гламурний варіант із сіткою

Найефектніший образ створено за допомогою прозорої сітчастої кофти з блискітками. У поєднанні з мінісарафаном і беретом ансамбль має вечірній, стильний і водночас витриманий вигляд завдяки багатошаровості. Це модне рішення для вечірок або святкових подій.

Дружина Віктора Павліка показала стильний лук (скриншот)

Головні модні акценти

Репяхова продемонструвала, що сарафан з екошкіри - це універсальна база для створення абсолютно різних образів.

Багатошаровість, гра на контрастах, використання масивного взуття та акцентних аксесуарів роблять такі луки доречними як для буднів, так і для особливих виходів.

Екошкіра має сучасний, практичний вигляд і легко адаптується до будь-якого стилю - від ділового до вечірнього.

Модні образи дружини Павліка (скриншот)