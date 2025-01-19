Як навчиться їздити задом на авто: кілька важливих порад

Насправді, на заваді впевненого задкування стоять причини не технічні, а психологічні. Недосвідчений водій елементарно боїться, що не побачить щось важливе і допустить зіткнення. Остерігатись сюрпризів при маневруванні задом справді варто, але при тому знайте, що контролювати обстановку позаду машини цілком реально – тим більше, на машинах з сучасними системами допомоги водієві.

Що треба вміти для їзди задки

Водій, який вже опанував маневри заднім ходом, скаже вам, що у цьому немає нічого особливо складного. Але перш ніж досягти такого рівня, доведеться дещо дізнатись і дечому навчитись.

- Рухаючись задом, не намагайтесь неодмінно повертати голову назад – обстановку слід контролювати через бокові дзеркала, центральне дзеркало та камеру заднього виду (якщо вона є). Проте коли виникне потреба оцінити ситуацію позаду в цілому, можна обернутися – хоча і не факт, що вікна вашої моделі дозволять вам побачити картину на власні очі краще, ніж через технічні засоби;

- Навчіться оцінювати картину позаду машини в цілому без обертання голови, суто за дзеркалами та камерою, коли вона є. Ця навичка знадобиться вам, навіть якщо ви матимете змогу повертатись і бачити обстановку на власні очі;

- При русі задом машина повертає так само, які і при русі передом: куди ви хочете повернути, туди і обертаємо кермо;

- Не забувайте контролювати машину з двох кінців: і "ведучу" частину машини – корму, і передок, який при задкуванні виявляється позаду і при повороті має значний винос убік;

– Планувати траєкторію руху авто задом допоможуть зовнішні дзеркала і борти автомобіля. Дивлячись назад то через одне, то через друге дзеркало, "стріляйте" поглядом вздовж борта, продовжуючи лінію борта у напрямку руху. Завдяки цьому ви зрозумієте, куди прямує ваша корма і чи вписується машина у вузьке місце при повороті.

До автоматизму

Дуже важливо для керування машиною заднім ходом довести основні навички до автоматизму – буквально до того ж рівня навичок, як і при русі вперед. Це цілком реально, хоча і потребуватиме певних тренувань. Краще знайти для цього вільний майданчик, а для імітації перешкод можна влаштувати вішки з тонких гілок, пластикових пляшок з водою тощо.

У школах водійської майстерності курсантів наполегливо тренують у такій вправі як рух заднім ходом "по змійці". Водій долає череду червоних конусів не обертаючи голови назад, виключно по дзеркалах. Доволі швидко стає зрозумілим головний принцип такого звивистого руху задом – згадане вище прицілювання через дзеркало вздовж борта.

Коротко

Навіть якщо ваша машина має такі корисні інструменти для маневрування у тісних проїздах, як парктронік і камера, варто навчитись для початку їздити задом по дзеркалах. Вироблене почуття габариту і вміння розуміти обстановку позаду і траєкторію руху машини в ній дуже допомагатиме і при русі по камері та парктроніку. І не сподівайтесь, що навички руху заднім ходом прийдуть самі собою з роками водійської практики – ні, цьому потрібно навчатись, відпрацьовуючи відчуття і прийоми до автоматизму.